辯稱村幹部修路毀父母墳地動殺機　山西漢持刀殺人一審判死

山西朔州市應縣村委幹部方某，去年修村路期間遭村民雷某持刀殺害。雷某辯稱，方某帶人修路時毀壞其父母墳地，故懷恨在心動殺機，但多位村民證實，修路並未挖到雷某家的祖墳。

此案近日有新進展。死者家屬透露，兇手雷某一審被朔州中院判處死刑。



《華商報大風新聞》報道，朔州中院刑事附帶民事判決書顯示，57歲雷某是應縣大臨河鄉柳坪村村民，死者方某是大臨河鄉長城溝村兩委委員。

雷某辯稱，2022年冬天認識方某。因方某帶人修路，從其父母墳地路過，毀壞其父母墳地，故懷恨在心，萌生殺人惡念。

案發現場，兇手雷某被控制。（華商報大風新聞）

法院審理查明，2024年6月30日上午8時半，雷某與方某扭打過程中，從腰後抽出尖刀朝方某連續捅刺數刀，致其身亡。經法醫鑑定，方某全身多處刀傷，其中最大創口23.2cm×16cm，其頸部氣管、血管及肌肉等均離斷。

法院審理認為，雷某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。雷某主觀惡性極大，殺人動機卑劣，殺人手段極其殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，應予嚴懲。

2024年12月28日，法院以殺人罪判處雷某死刑，賠償附帶民事訴訟原告人喪葬費4.86萬元（人民幣，下同）。法院判決書顯示，雷某曾表示自己願意賠償死者親屬，但他沒有錢。

方某的親屬稱，2025年1月9日取得法院判決書。雷某沒有經濟償還能力，目前判賠的喪葬費並未支付。截至目前，雷某也沒有提起上訴。

判決書載明，多位村民均證實，村內修路並未挖到雷某家的祖墳。雷某弟弟作證稱，兄長殺害方某後便坐在地上聲稱要輕生，「就在地裏坐著，吵鬧著要自殺，並撩起自己的衣服露出肚皮，但最終沒有自殺，他就躺倒在地裏，我就打電話報警」。他又稱，修路並無挖開其父母的墳墓，「修路的地方離我父母的墳還有十多米遠」。

雷某弟弟表示，雙方矛盾源於3年前方某開墾荒地給村民種植，「這塊地離我哥哥的牛圈不遠，導致他放牛不方便。他平時不止一次說過要殺方某，包括我和我妻子。他平時隨身帶著刀，我們也都防著他」。

長城溝村委會出具情況說明證實，2020年之後柳坪村、黑拉橋村等已合併於長城溝村，柳坪村隸屬長城溝村管理。2021年10月長城溝村黨支部選舉為支委委員。11月，長城溝村委會選舉為村委，並有相關任命文件。

談及最終訴求，死者家屬認為，方某作為村委幹部，向鄉縣申請為村民修路，因為修路與雷某有過節，方某是因公在工作崗位遇害，應該認定工亡。