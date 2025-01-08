｢換婚｣悲劇｜江西女遭家暴想離婚被拒 毒死丈夫27年後落網
撰文：許祺安
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據《央視新聞》報道，江西的潘姓女子與丈夫是「換婚」家庭，關係並不和睦。潘女想離婚被母親阻攔，對方要求在生理期發生性關係，被拒後對潘女大打出手。潘女再也無法忍受，在早飯中下毒將丈夫毒死。逃亡二十多年後，潘女於2024年7月落網。
綜合《央視新聞》與《法制與新聞》報道，潘女一家住在江西潢溪鎮某村，家中有不少兄弟姐妹，大哥、二哥娶親後，家中背上不少債務，三哥娶親變得十分困難。
1996年初，為了三哥能成功結婚，父母將潘女嫁給鄰村的吳某，吳某的妹妹嫁給她三哥。24歲的潘女嫁至吳家後，潘女發現丈夫吳某喜歡打牌賭博。男子因感覺潘女沒有自己的妹妹好，「換婚」自己吃了虧，於是一不順心便對潘某非打即罵。
潘女想要離婚，卻被母親阻止，理由是這樣的話哥哥也要離婚。1997年7月27日早晨，潘女將一包老鼠藥拌入大米中，毒死丈夫後潛逃，改名換姓重新開始生活，並生下兩個孩子。
死者家人報案後，警方發現男子是遭毒鼠強毒死。經二十多年的追查，終於通過潘女的家族病史找到突破口，將其拘捕。目前，此案還在進一步偵辦中。
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