港女遊台灣「召喚神龍」竟連中7張刮刮樂　贏走7位數台幣獎金

太幸運了！一名到台灣旅遊的香港女遊客，日前到台北市大安區永康街10巷「七龍珠彩券行」購買刮刮樂（台灣一種彩券，刮開可得知是否中獎與中獎金額），連續購買好幾張都中獎，第7張決定買「2000萬（台幣，下同）超級大紅包」，沒想到手氣旺到無法擋，真的抱回100萬元大獎。



「七龍珠彩券行」代理人許先生表示，幸運刮中「2000萬超級紅包」二獎100萬元的是位來台北旅遊的港籍女性遊客，她每買一張就去對面永康公園刮，中了就回店裡兌獎，第一張面額100元的中200元，第二張、第三張200元面額各中500元，第四張、第五張買面額500元的都中600元，第六張買面額1000元中2000元，第七張決定買一張面額2000元的2000萬超級大紅包。

台灣彩券公司早前推出6款刮刮樂新品，包括「2000萬超級紅包」（台灣彩券官網）

刮中百萬的香港女遊客表示，是彩券行擺設的《龍珠》孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠（台灣彩券提供）

刮中百萬的香港女遊客表示，是彩券行擺設的《龍珠》孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠（台灣彩券提供）

許先生指出，該名港籍女性遊客刮七張不同面額的刮刮樂都幸運中獎，從刮中200元一路刮到大獎100萬元。她也興奮地說，應該是店內擺設的《龍珠》孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠（指七張中獎刮刮樂），得以召喚神龍實現中大獎的願望，原本只打算在台北玩3天，這下子可以多待幾天完成環島的願望。

此外，位於新北市鶯歌區鶯桃路的「恭喜發財樂透彩券行」也因彌勒佛深夜坐鎮，好事接連發生旺旺來，一周內連續刮出兩個100萬。代理人黃小姐說，2位幸運兒都是深夜來店裡買刮刮樂的男性，先是一位年輕上班族經過的時候被手持元寶、笑容滿面的彌勒佛吸引進店，買了兩張2千元刮刮樂，分別是15號、16號，先站在彌勒佛前許願：

15號是我的本命數字，16號是我的生日，財神爺，今晚就看你的了！

先刮開16號中一千元，繼續刮開15號刮刮樂時，發現應該是刮中100萬元。

幾天後一名男性常客也刮中100萬元，黃小姐指出，他習慣進店會摸摸櫃檯上的彌勒佛，接著走到櫃檯前挑選刮刮樂，聽到代理人說幾天前有人幸運刮中100萬，就選了14至17號四張刮刮樂，沒想到刮到17號刮中100萬元，他開心直呼：

真的是一起（普通話諧音17）來發財！

兩位幸運兒不約而同地都在刮中大獎的隔天帶著花生和鳳梨酥回到彩券行，供奉在彌勒佛像前，感謝神明庇佑。

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