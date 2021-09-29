台好心店東垃圾桶找到百萬中獎彩票後尋人　失主初收電話以為詐騙

台灣彰化縣鹿港吳姓男子在中秋節期間，到鹿港鎮鹿東路祥運投注站買大樂透，兌獎後以為未中，就丟進投注站彩券行回收箱，後來吳姓老闆依過去習慣，在店休後，會把回收箱的彩券再核對一下，赫然發現有一張中了中秋加碼一百萬（台幣，下同），他卻不貪心，主動報警協尋，警方透過監視，找到這名差點與財福錯過的吳姓男子。



祥運投注站在今年6月7日才有顧客簽中今彩539頭獎，幸運得主獲得800萬彩金，加上此次的好心老闆，讓吳姓男子大樂透加碼100萬元彩金失而復得。

吳老闆不貪財，還感謝警方協助找到失主，吳姓失主也對吳老闆表達感謝。

拾到後立即用盡方法尋人沒想過私吞 失主初收電話還以為詐騙（點圖了解詳細經過及瀏覽相關照片）▼▼▼

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受理報案的鹿港分局鹿港派出所警員張宇翔說，15日上午9時35分許，祥運投注站吳老闆來派出所報案，請求協尋彩券失主，吳表示，本月14日晚間6時6分許，有位顧客前往他經營的祥運投注站簽注大樂透，不知何故竟將已中獎彩券棄置於回收箱內，當晚他在店休後，依慣例會將顧客棄置於回收箱內的彩券再行核對一次，發現1張中了中秋加碼一百萬元彩金。

張宇翔在了解狀況後，便按照彩券上之時間，即14日晚間6時左右，調閱彩券行及附近路口監視器逐一比對後，終於找出中獎的吳姓男子所騎的機車，吳老闆從監視器發現穿紅衣服的中獎人是他的熟客，警方再循車籍資料以電話聯繫到吳男做確認。沒想到，吳男一開始還誤以為是接獲詐騙電話，經過警方告知當日時地所發生情事，他才確信中獎，即由員警陪同至彩券行領取差一點就與財神爺失之交臂的彩券，吳對於處理員警及吳老闆，由衷表達感謝與肯定。

鹿港警分局表示，警員張宇翔勤務認真、細心敏銳，平時工作表現亦十分積極，處理事情也都能以同理心去對待，此次才能協助吳姓男子找到失而復得的彩金。吳老闆說，吳姓顧客事後要包兩千元紅包給他，他原本不收，但在吳姓顧客堅持下，他只收一千元，但用來買糖果，與顧客們一起分享這份福氣。

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