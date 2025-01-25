舉五星旗領獎　跆拳道選手台灣護照被註銷　回應稱：大陸護照好用

2023年亞太大師運動會日前在韓國舉行，來自台南、代表中華台北（TPE）出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗的一幕，引發台灣政府高度關注。



台灣陸委會梁文傑副主委則稱，接獲檢舉指控部分台灣民眾持有中國大陸身分證，經過主管機關查證，目前已經註銷3人的台灣身分，其中包括李東憲，李東憲的台灣身份、健保和護照都遭註銷。



李東憲接受內媒採訪時則稱，雖然沒有台灣護照，但大陸護照也很好用，「尤其報名比賽我們代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求我國大使館，這是台灣護照無法給予的。」



李東憲在廈門參加第十五屆海峽百姓論壇並受訪。（中時新聞網）

據了解，李東憲在事件發生後，其抖音粉絲漲了將近20萬，目前也已經開始直播帶貨，他更發布他回泉州尋根祭祖的影片。

李東憲對此表示，雖然沒有「台灣護照」，但大陸護照也很好用，尤其報名比賽我們代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求我國大使館，這是「台灣護照」無法給予的。

2023年5月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。近日，在兩岸更加緊繃的形勢下，李東憲被註銷台灣戶籍及身分。

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內媒《觀察者網》訪問李東憲，李東憲指出，身邊的兩岸的朋友都很支持他拿取大陸身分證的行為，甚至看到新聞的第一時間不是安慰而是支持，「這樣可以更好地在國際舞台上努力獲獎，去展開屬於我們中國人的國旗。雖然喪失了在台的權利，但也給我更大的舞台，他們認為這是正確的決定，也有很多人羨慕他取得大陸戶籍。」

李東憲介紹，自己在2023年底來到南通開展了跆拳道與自媒體工作，「雖然未來無法回台，但在大陸發展還是一切順利，也在2024年底尋根祭祖，找到在大陸的族親。」

被註銷台灣身份後李東憲也失去台灣健保。他回應稱，「健保其實無所謂，大陸有醫社保，也是很方便，而在擁有身份證後可以跟大陸同胞一樣同等待遇，置產、結婚手續都更方便。」

李東憲介紹，自己在2023年底來到南通開展了跆拳道與自媒體工作。（影片截圖）

李東憲介紹，自己在2023年底來到南通開展了跆拳道與自媒體工作。（影片截圖）

李東憲指出，自己未來就是在大陸好好發展體育跆拳道培訓，「為祖國培育一些苗子，還有進行兩岸的體育交流。」

據了解，台灣（中華民國）護照目前免簽國家共有103個(包含落地與電子簽證)，可以停留的天數則各有差異，最短至7天，最長可達180天。 中國護照則可以免簽進入85個國家。