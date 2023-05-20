台運動員舉五星紅旗亮相頒獎台　網民：回歸後任台灣省體育局長

2023年亞太大師運動會日前在韓國舉行，代表中華台北（TPE）出戰的跆拳道選手李東憲，在頒獎時舉起五星紅旗的一幕，引發廣泛關注。



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來自台灣台南的跆拳道選手李東憲，在亞太大師運動會比賽中贏得一面銅牌，他身着背面印有「TPE」的中華台北隊服，手舉五星紅旗站上頒獎台。

有內媒以「中國台灣選手在韓國獲獎，高舉五星紅旗亮相頒獎台」為標題進行報道；「共青團中央」還在微博中轉發相關影片，並稱「同胞好樣的」；亦有內媒報道指，李東憲表示，「作為中國人，非常驕傲自豪」。

「共青團中央」轉發相關影片，並稱「同胞好樣的」。（微博）

這一幕亦引發網民熱議：

「這才是同胞，這才是真正的中國人！」

「整整齊齊的摺痕有點感動。」

「回歸後，能勝任台灣省體育局長。」

「統一後，必須優先發證。」

「多保重，不統一都對不起這幫付出的同胞。」

「我宣布他這個高於金牌。」

「敢在國際比賽舉五星紅旗的台灣人，我上去就是一個讚。」

「太勇了，估計回去台灣要被批鬥，開除，追討訓練費用。」



據了解，李東憲曾經的政治立場為「深綠」，直至大學時期接觸到中國近現代史，思想開始發生轉變，2013年起多次到大陸參加跆拳道比賽，並對大陸愈發喜愛。目前，李東憲在廈門、上海等地長住。