台灣「國運籤」又抽中下下籤　與8年前相同註「屋漏偏逢連夜雨」

今日（29日）上午，被稱為「神準」的台灣南鯤鯓代天府舉行「國運籤」抽籤活動，吸引了眾多信徒參加，結果僅抽到第二籤便獲得了「庚戌」下下籤。信徒們驚訝地發現，這支籤與2017年前總統蔡英文第一任期時抽到的籤相同，當時籤註為「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」。廟方表示，這暗示該年初期的運勢不佳，但下半年有望轉危為安。



南鯤鯓代天府會在大年初一抽「國運籤」。（ETtoday）

此次籤抽過程十分順利，僅兩次便連續獲得五個聖筊。此次的國運籤為第54籤，主籤詩為：「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」。許多民眾一看便認為此籤不宜解釋，籤註解中指出官事「大凶」、功名「無望」，耕作僅能收成一半，結婚也難以生育，整體運勢不佳。

此次的國運籤為第54籤，主籤詩為：「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」。（聯合報）

代天府總幹事侯賢名表示，從字面上看，這支籤確實為下下籤，無論在政治、經濟或民心方面，目前情況皆不樂觀。他指出，政治方面不便多說，大家可以自行體會，但就強調國運籤的解讀常因人而異，每個人的看法皆有不同。

他又指，雖然上半年內外情勢及經濟會面臨阻礙，不穩定的狀況恐難以改善，但籤詩最後提到的「未得安」，或許暗示著6月之後局勢有可能會逐漸穩定，甚至下半年運勢會比去年年底更為好轉。

代天府總幹事侯賢名。（聯合報）

據了解，南鯤鯓代天府2015年因「武則天坐天」神預測蔡英文當選總統而爆紅，後續幾年抽出的國運籤都要大家「繼續努力」，與其他廟宇的不同，故被認為「唱反調」，引發熱議。