關帝廟抽出台灣「國運籤」籤文曰「花景雖美應三災」暗示3大隱憂

農曆新到將至，台灣「高雄五甲關帝廟」率先開出「國運籤」，廟方依據籤詩解意，指新的一年春夏平平、秋冬大利，4月之後萬業逐步復甦，海運會大好，不過也提醒，農曆2、3月間要慎防「風、水、火」3災，至於台灣政情則未多著墨，整體運程屬於「中上」。



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高雄五甲關帝廟今年最早開出「國運籤」，年籤內容為「癸子含香振大同，卯仁守義樂春風，年開新運多如意，玉兔呈祥百業隆」。關帝廟管委會主委鄭偉信解釋籤意，指今年飄逸著百姓安居樂業的美好憧憬，民眾日常生活只要保持正道仁義準則，恩澤自然降臨，新春運勢多如意，兔年呈百業興隆的祥瑞之兆，「上半年度平平，下半年度有大利」。

廟方表示，這支「國運年籤」對照去年，運勢好轉，屬於「中上籤」。去年關聖帝君降籤時，喻指疫情恐遍地開花，果真由農曆年前的零確診起了大變化。

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至於四季詩內容為「春風吹又生，夏水滿田耕，秋鳥報本喜，冬財滿腰身」；再從月籤中的「萬船周遊載億金」來看，4月起百業有好轉跡象，尤其海運將會更好。

不過鄭偉信也指出，農曆2月籤詩「花景雖美應三災，疫癘天醫解苦孩」，隱喻可能有風、水、火3災，疫情尤其不能輕忽。百姓只要行功造德，掌管天地的上蒼會適時幫忙化解，幫我們度關難關與煩惱。整體而言，「台灣今年上半年運勢平平，但下半年景氣有機會轉好」。

五甲關帝廟「國運籤」搶先出爐，今年運程中上。（聯合報授權使用／記者王昭月攝）

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