DeepSeek｜從嘆為觀止到口誅筆伐　矽谷為何一周內迅速變臉

僅僅在登頂中國和美國蘋果應用商店24小時後，國外科技巨頭和監管機構，對於DeepSeek的態度就發生了180度的逆轉。短短兩天內，這家全球矚目的中國AI新秀正面臨着來自矽谷和華盛頓前所未有的壓力。



矽谷一周內對DeepSeek「變臉」

圖為DeepSeek標誌與美國國旗。（Reuters）

1月28日，奧爾特曼（Sam Altman）剛發文稱讚DeepSeek的R1模型「令人印象深刻」，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱DeepSeek是「很積極的技術成果」——而在第二天，OpenAI突然改變立場，對媒體指控DeepSeek未經許可「蒸餾」（distilled）了其專有技術。

美國多位官員也發聲支持這一指控，包括特朗普的人工智能顧問薩克斯（David Sacks）、特朗普提名的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）——「DeepSeek利用「竊取」的美國技術和先進半導體，用極低成本創建了強大的人工智能模型。」盧特尼克當日表示。

特朗普人工智能與加密貨幣沙皇薩克斯指控DeepSeek利用「蒸餾」手段，從OpenAI的模型盜取數據：

而白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則聲稱，美國官員正在評估DeepSeek對美國國家安全的影響。幾周前，美國商務部工業和安全局（BIS）剛將智譜增列至出口管制實體清單（Entity List），智譜成為AI「六小龍」中第一家被列入實體清單的大模型公司。

這一切源自1月20日DeepSeek發布的R1推理模型——它在多個邏輯任務（包括數學和編程）上的表現與OpenAI-o1旗鼓相當（並且遠超ChatGPT各版本），而其運行成本僅為OpenAI費用的約2%。這極大衝擊了國外科技巨頭的價值，微軟、英偉達（Nvidia）、甲骨文（Oracle）和Google母公司Alphabet等人工智能相關科技股暴跌，市值總計蒸發近1萬億美元（約7.79萬億港元）。美國監管機構對DeepSeek的態度也隨之轉向。

Anthropic（X@AnthropicAI）

在OpenAI發出指控的第二天，另一家美國科技巨頭Anthropic則直接建議阻止DeekSeek等中國公司的創新。1月30日，AI初創公司Anthropic行政總裁阿莫代伊（Dario Amodei）發文呼籲美國政府加強對中國的晶片管制，以確保強人工智能（AGI）只發生在美國。

這同樣引起了政府的回應。同日，外媒引述消息人士稱，美國正在考慮對售華芯片實施額外限制的可能性，其中包括阿莫代伊建議限制的英偉達H20芯片。

2025年1月30日，美國眾議院指出中國DeepSeek（深度求索）推出的一款複雜AI模型使用了大量英偉達（Nvidia）H800晶片。（Reuters）

兩天之內，美國科技巨頭及監管機構對DeepSeek的態度由讚美轉為壓制，反映了其對自身「科技霸權」動搖的深層憂慮。隨着DeepSeek等中國科技公司日漸強大，大洋彼岸的技術封鎖也從算力、擴展到了模型等更廣泛領域。目前的事件或許只是一個開端。

或許，歷史將證明封閉和封鎖並非維持優勢的有效手段，甚至反而可能催生出如DeepSeek的巨大創新。開放與合作才代表未來。

而在這個未來到來之前，以DeepSeek為代表的中國科技公司，或許需要找到長期的應對之策。

「蒸餾」不等於「竊取」

大模型的蒸餾（distillation）過程。（CSDN）

此次DeepSeek的大模型「蒸餾」爭議，起源於OpenAI的最大投資方微軟。

1月29日，外媒報道，微軟的安全研究人員發現，DeepSeek相關人士可能使用OpenAI應用程序編程接口(API)，未經授權「竊取」了大量數據。微軟已將這一活動通知了OpenAI。

當日，OpenAI向外媒透露，它發現了DeepSeek使用「蒸餾」技術相關的證據。所謂的「蒸餾」，指通過對更大、更強模型的學習，讓小型模型能夠在特定任務上以更低的成本取得類似效果。相當於「徒弟」學「師傅」。

2025年1月27日，圖中可以看到中國人工智能企業深度求索（Deepseek） 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。（Reuters）

針對這種指控，DeepSeek並未作出回應。

談到大模型的「蒸餾」，並不等於竊取，其實是行業的一種常見做法。無論是在中國還是美國，AI實驗室普遍會使用OpenAI等領先公司的輸出數據進行訓練。「這意味着它們（新模型）可以免費獲得人類反饋優化的成果。我並不驚訝DeepSeek可能也在這樣做。」加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）AI博士生Ritwik Gupta表示。

閉源和開源的互補

這是一個頗具戲劇性的時刻：中國科技公司從過去全球開源的受益者，逐漸變成了開源的反哺者、甚至引領者——從巨頭阿里巴巴、初創公司Minimax、再到此次爆發的DeepSeek等，均通過開源向全球開發者免費開放AI模型、反哺全球科技生態。

而大多數美國主要科技公司（除了Meta之外），仍堅持閉源，並更嚴格地保密其技術方法。

人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

海外網友甚至調侃OpenAI為「CloseAI」。

與此相對的是，DeepSeek這樣的科技公司，通過開源以及與AMD、華為等廠商的緊密合作，成為了真正「Open」的AI公司。當全球無數開發者得以在本地設備上部署運行R1模型、並由此衍生出各種應用場景用法，DeepSeek因此獲得了全球開發者的支持、為現在的「爆紅出圈」打下了基礎。

這證明了開放，才是AGI時代最核心的競爭力之一。

即使OpenAI現在出來表示「DeepSeek的研究成果我們早在之前已發現了」，但DeepSeek作為率先開源的廠商，仍然收穫了全球各地用戶與開發者最多的掌聲：

2024年12月4日，OpenAI聯合創始人兼行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在紐約市林肯中心舉行的《紐約時報》年度 DealBook 峰會上發表講話。（Getty Images）

將自己走過的路分享出來，讓其他人可以少走彎路，快速修正到最佳路徑上，開源的意義就在於此。

更重要的是，開源被證明擁有不輸於閉源的價值。

此前，由美國構建的閉源模型（如OpenAI的o3和Anthropic的Claude 3 Opus）一直被視為行業標杆。而開源模型（尤其是中國的開源模型）通常被認為落後幾個月。然而，DeepSeek的R1和多模態模型Janus Pro徹底徹底改變了這一認知。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

當開源模型能在性能上追平閉源對手，這可能會顛覆整個人工智能行業的生態。其低成本優勢必將吸引更多開發者，最終可能在這場技術角逐中獲勝。

海外社交媒體上頻繁出現這樣的「反思」：AGI時代，依靠着開源與合作，中國同樣有機會比美國更早到達AI領域的下一個節點。

Google前執行主席施密特（Eric Schmidt）在文章中呼籲，美國已經擁有世界上最好的閉源模型，為了保持競爭力，還必須支持一個充滿活力的開源生態系統的發展。「開源和閉源競爭很可能會找到一種自然的平衡，為不同用戶帶來一系列不同的產品和價格點。」他說。

Alphabet執行主席施密特（Eric Schmidt）。（路透社）

OpenAI（以及一眾AI大廠）和DeepSeek（以及期待更多AI新鋭）的理想狀態，更應該是一幅太極圖：閉源對開源、充裕對短缺、外擴對內修、大力對靈巧……看似相剋，實則相生。

只有兩者互補、而非對立，才有利於人類通向AGI之路。因為後者會帶來對抗，而前者則能形成合力。

開放，才是未來

在對DeepSeek的讚譽之後，大洋彼岸的科技巨頭與政府迅速轉變態度，核心是在政策層面加速「封鎖」。

1月29日，在DeepSeek「蒸餾」指控之後，白宮新聞秘書萊維特表示，美國官員正在評估DeepSeek對美國國家安全的影響。

1月28日，DeepSeek網站顯示，其線上服務受到大規模惡意攻擊 （DeepSeek網站）

30日，Anthropic的CEO阿莫代伊直接發文呼籲美國政府加強對中國的晶片管制。他認為DeepSeek的成功並未降低美國晶片算力的價值，相反在通往AGI的道路上，未來仍需要數百萬塊晶片、數百億美元（至少）。只有繼續加劇出口管制，才能保證美國的技術單極「霸權」。

同日，外媒引述消息人士的話稱，美國正在考慮對售華晶片實施額外限制的可能性。報道指出，限制措施將涉及英偉達公司的H20晶片——這正是Dario在文章中建議要限制的晶片，過去由於其訓練效率較低，它被允許出口。據消息人士透露，關於限制措施的決定很可能不會很快做出。

奇安信憑藉海若智能領先的雲端運算及大型模型的綜合解決方案，為全國提供企業級網絡安全服務。

DeepSeek還面臨着來自現實物理層面的挑戰。據網絡安全公司奇安信的專家證實，自1月28日起，該公司遭遇了來自美國IP地址的持續網絡攻擊，包括DDoS攻擊和密碼破解等多種形式。兩天後，攻擊暴增百倍。

這些事件背後折射出的深層事實是：隨着DeepSeek等中國科技公司的崛起，其極大地衝擊了國外科技巨頭，並動搖了美國長期以來的「科技霸權」。後者似乎想沿用過去的技術限制和封鎖手段，維持其主導地位、阻止這一進程。

如果說過去主要封鎖的是算力，現在則是同時封鎖算力和模型。

現時中國科技公司高度依賴ARM的技術，收購案的出現正加快尋找替代品的速度。（Reuters）

但歷史可能會證明，試圖通過技術封鎖來維持優勢的做法終將失效。就像過去對算力的限制一樣，這種封鎖不僅無法阻擋創新，反而催生出了DeepSeek這樣的巨大創新。

或許在邁向AGI的征程中，開放，才是真正的核心競爭力。

更何況，開源模型不是TikTok那樣依賴網路的在線服務，它自帶「跨越封鎖」的屬性：如今不僅是高性能主機的用戶可以在端側運行DeepSeekR1，有開發者甚至研究出了使用本地App，讓蒸餾後1.5B大小的DeepSeek R1能夠完全離線端側運行在iPhone上。這意味着它很難被真正封鎖。

中美關焦・中美貿易戰・中美晶片戰：在路透社這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，一面中國國旗被放在帶有晶片的印刷電路板上。這塊印刷電路板印有「中國製造」字樣（Reuters）

「美國的競爭優勢長期以來依賴於開放科學、以及產業、學術界和政府的協同合作。我們應該重新擁抱開放科學的可能性，讓其再次成為推動美國AI發展的動力。」施密特稱。

科技從業者的普遍觀點是，矽谷科技公司應該追求科技「領導力」而非「霸權」。因為後者必然引發抵抗，產生離心力，難以長期維持。而前者能促進合作，凝聚向心力，推動人類科技進步。矽谷當前確實擁有科技「領導力」，但若一味追求「霸權」地位，反而可能失去這一核心優勢，最終作繭自縛被更多具有創新思想的創業者反超。

開放，才是真正的未來，DeepSeek就是最好的代表。

本文轉載自微信公眾號《極客公園》。

