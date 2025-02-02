29歲男遭恐怖驅魔亡！爸媽弟合力｢手伸入喉嚨捉鬼｣致死　判決出爐

台灣雲林縣在2023年12月發生恐怖「驅魔」命案，一名29歲男子被父母、弟弟三人合力「驅魔」時，遭徒手伸入喉嚨致其窒息死亡，雲林地方法院今日（2日）依傷害致死罪，判死者母親有期徒刑3年6月，父親及弟弟均判緩刑。



29歲男子（紅圈）遭一家「驅魔」死亡，一家生活照曝光。（《ETtoday新聞雲》）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，警方調查指，29歲死者陳男事發前行為反常，就醫未果後，便被帶去參加廟會，事後被認為是「撞鬼」。

事發當天凌晨，陳男又出現異常舉動，且也已多日不吃不喝，便被父母、弟弟帶到自家神明廳進行驅魔儀式，並由爸爸、弟弟壓制其雙手雙腳後，由媽媽徒手伸進喉嚨內「抓鬼」，沒想到卻釀成悲劇。

警方當時接報到場採證時，死者母親全程跪在神明廳前念念有詞，疑似在懺悔。

法院判決指出，3名被告人因為教育水準不高，誤認陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，依傷害致死罪，判處陳母有期徒刑3年6月；陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元（新台幣，下同），提供240小時義務勞務；陳弟處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。