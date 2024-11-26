村民以為餓鬼出沒不理會！泰緬邊境內地男離奇墮井 狂呼3日獲救
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
泰國達府（Tak）一處靠近泰緬邊境的叢林，日前傳出詭異呼救聲，持續三天三夜；當地村民起初還以為是鬼怪作祟，直到救難人員和軍警趕到現場，才發現原來是一名22歲的中國籍青年不慎跌入廢棄水井，所幸及時獲救，僅受輕傷。
中國男子離奇墮進泰緬邊境廢棄水井：（按圖了解）
+2
根據泰國媒體，事發地點位於達府美索縣汪塔堅村（Ban Wang Takian）一處人煙稀少的叢林區。救難人員接獲報案後，立即與駐守泰緬邊境的特種部隊、美索縣行政部門和警方聯繫，組成搜救隊伍，徒步走進叢林深處，終於循着微弱的呼救聲，於11月25日凌晨1時在一口廢棄水井內發現受困男子。
該名中國籍青年姓劉（Liu），名叫川義（Chuanyi），今年22歲。救難人員發現劉男時，他已經體力透支，躺在井底動彈不得，經過30多分鐘的搶救，總算把他平安帶出水井。所幸劉男傷勢並不嚴重，左手腕骨折腫脹，身體多處挫傷，隨即被送往醫院急救。
美索縣救援義工宮西里拉（Kunsirirak Kongpak）表示，當地村民3天前就聽到詭異呼救聲，每小時響起一次，到了晚上更是頻繁，有人懷疑是「餓鬼在討施捨」，嚇得大家不敢在夜間出門，直到有村民報警求助，救難人員和軍警前來走訪才查明真相。
目前尚不清楚青年為何會獨自出現在美索縣邊境叢林，也不知他是如何跌入那口深12米、沒有蓋子的廢棄水井。警方初步推測，青年可能是迷路誤闖叢林，不慎跌落井內，三天三夜沒人發現，飢寒交迫，只能靠微弱的呼救聲求生。所幸老天保佑，讓他奇蹟生還。
目前有關單位已經着手封閉這口與地面齊平的危險水井，以免再發生類似意外。
延伸閱讀：女生參加單車比賽遭風箏線「割喉」 勒出15厘米長傷口索求賠償
+4
200多字官方文件有7處錯字 湖南長沙通報：涉事工作人員被停職台灣棒球隊奪世一 大陸網民興奮喊：證明中國人絕對可以打好棒球OT熬夜猝死可賠60萬？內地「996奮鬥無憂險」惹議 中國平安回應陝西野豬疑因獵犬追捕闖入住宅咬死老婦 捕獵隊未獲官方授權
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】