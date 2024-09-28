2歲孫女常失眠！嫲嫲多番餵她喝符水 1年後竟「極重度鉛中毒」
撰文：中天新聞網
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有些人遇上棘手病痛時，會使用偏方以求奇效，但用不好可能傷身。湖南1名2歲女童夜裏常常驚醒，女童嫲嫲餵孫女符水長達1年，最近女童就醫時，發現已是極重度鉛中毒。
這位嫲嫲愛孫心切，竟多番餵孫女喝符水：（按圖了解）
內地媒體《人民網》報道，湖南長沙1位2歲女童總是睡不好，甚至驚醒哭啼，心疼的奶奶為孫女到廟裏求來1張「靈符」，奶奶將符紙燒化成灰，倒進溫水裏餵給女童，女童1年內至少喝了10次符水。
然而女童的狀況並未好轉，女童就醫時，醫師發現她身高、體重都比同齡孩子更小，經檢查，女童竟然已經是極重度鉛中毒。報道引述醫生說法，1張符紙的含鉛量高達50毫克，而女童的血鉛達到每升757微克（757μg／L），可說是非常嚴重。
新聞曝光後，許多網友留言直呼不可思議：
．「這哪是奶奶呀，這是容嬤嬤啊」
．「迷信害人啊，兩歲的孩子我的天」
．「可憐孩子，鉛中毒安靜了」
．「這下睡得好了，差點長眠」
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