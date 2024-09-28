2歲孫女常失眠！嫲嫲多番餵她喝符水　1年後竟「極重度鉛中毒」

有些人遇上棘手病痛時，會使用偏方以求奇效，但用不好可能傷身。湖南1名2歲女童夜裏常常驚醒，女童嫲嫲餵孫女符水長達1年，最近女童就醫時，發現已是極重度鉛中毒。



這位嫲嫲愛孫心切，竟多番餵孫女喝符水：（按圖了解）



湖南長沙發生1名老婦人為了讓2歲孫女能安心入睡，求來「靈符」燒成符水餵下，卻使女童鉛中毒。（微博 / @人民網）

內地媒體《人民網》報道，湖南長沙1位2歲女童總是睡不好，甚至驚醒哭啼，心疼的奶奶為孫女到廟裏求來1張「靈符」，奶奶將符紙燒化成灰，倒進溫水裏餵給女童，女童1年內至少喝了10次符水。

然而女童的狀況並未好轉，女童就醫時，醫師發現她身高、體重都比同齡孩子更小，經檢查，女童竟然已經是極重度鉛中毒。報道引述醫生說法，1張符紙的含鉛量高達50毫克，而女童的血鉛達到每升757微克（757μg／L），可說是非常嚴重。

新聞曝光後，許多網友留言直呼不可思議：

．「這哪是奶奶呀，這是容嬤嬤啊」

．「迷信害人啊，兩歲的孩子我的天」

．「可憐孩子，鉛中毒安靜了」

．「這下睡得好了，差點長眠」



延伸閱讀：內地大媽自稱「神婆」 直播「吹仙氣」為粉絲治病 下場慘了

+ 14

延伸閱讀：

陸黑心火鍋店回收湯底提煉「地溝油」重新販售 3年爽賺逾2千萬下場曝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】