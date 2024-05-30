內地大媽自稱「神婆」　直播「吹仙氣」為粉絲治病　下場慘了

撰文：ETtoday
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陝西榆林一名女子近日在直播間扮演「神婆」，並對著鏡頭吹「仙氣」聲稱能治百病，要求粉絲將手機對著不舒服的部位，接收她的仙氣。

該名女子因假借迷信活動，遭榆林警方處罰。

聲稱能治百病　什麼事都能算命（點圖看相關影片截圖）：

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據《澎湃新聞》報導，近日，陝西榆林一名女子在直播間扮演「神婆」，對著螢幕接連吹氣，直播助理還表示，「線下什麼病都能治，什麼事都能看（算命）。」

畫面中，該名女子雙手合十說道，「我開始解決（治病）了，你們都注意點，你們哪裡不舒服，就哪裡對著手機。」她邊說邊用嘴吐著氣，來回靠近螢幕。

報導指出，該主播因利用迷信活動，擾亂社會秩序被依法行政處罰。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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