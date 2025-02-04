台網紅孫生拍臀溝女「屁股有肉」挨告　性騷擾罪成遭判5月徒刑

台灣網紅團體「反骨男孩」成員孫生，去年與女性友人吃飯時，涉嫌對對方的閨蜜拍臀、調戲稱「屁股有肉哦，撞起來才爽」，遭對方憤而報警控告性騷擾。台北地方法院今（4）日審結，判處孫生5月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。



根據台媒《ETtoday》報道，孫生（本名余孫生）今年1月已正式改從父姓，並更名為「孫羿泩」，自稱寓意「順一生」，希望遠離小人。他曾公開拍片表示，過去一年捲入多起爭議，學會面對「莫須有的流言蜚語」，而這宗性騷案正是其中之一。

本案發生於去年7月8日，孫生在台北市信義區夜店結識的一名女性友人相約吃飯，對方帶著閨蜜同行。席間，孫生與女方閨蜜外出抽菸時，突然伸手拍對方臀部，並調戲說「屁股有肉哦，撞起來才爽」。受害人當場不滿，提前離席並向警方報案。警方事後調閱監視器畫面，確認全程錄影，遂將孫生移送法辦。

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孫生去年10月出席「走鐘獎」頒獎典禮時，曾對案件回應稱，「當下以為是你情我願，如果對方感到不舒服，我願意賠錢跟道歉」。然而，當案件細節被公開至網路論壇引發熱議時，他曾在留言區聲稱，「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛」。該留言已遭刪除。

孫生出庭時承認曾拍受害人臀部，但喊冤稱當天原本打算與受邀女性朋友開房，誤以為對方的閨蜜也有意參與，因此才會調情。他強調，女性朋友最後仍與他前往飯店，唯獨閨蜜不滿離開。女方則作證表示，閨蜜確實因孫生的不當行為生氣離場。

台北地方檢察署偵辦後，依性騷擾罪嫌起訴孫生。法院審理後認定罪名成立，4日判處5月徒刑，得易科罰金。受害人並未同意原諒，孫生則未出庭聆判，全案仍可上訴。