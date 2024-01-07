林襄同框孫生前女友Wendy大開前男友玩笑　稱是「表姐妹關係」

林襄與Wendy（林宛璇）都曾與網紅「反骨男孩」成員孫生交往，最近2人在沈玉琳的網路節目《威廉沈歡樂送》同框，林襄更大玩前男友梗，稱和Wendy是「表姐妹」關係。



林襄與沈玉琳在《威廉沈歡樂送》中去探班Wendy所在的桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女」，沈玉琳一一介紹成員出場，而在最後介紹Wendy時，沈玉琳先說「我跟她很熟了啦」，林襄表示跟Wendy也很熟，接著便說：「我跟她熟到是表姐妹的關係」。

按圖看節目畫面！

沈玉琳還問道「她（林襄）那時候一年兩次，你那時候一年幾次」，Wendy則羞吐「比較多次」，還老實說：「因為那時候疫情」，似乎暗指都待在家比較有時間親密接觸。

而兩人大方玩梗、老實說，讓網友笑翻直呼「天啊，表妹這種玩笑能開嗎」、「林香+溫蒂 厲害了 同台」、「香 爆」，網友更讚「電豹女」個個都很正，跳舞好看，大家也都很可愛，有沈玉琳在更是歡樂、爆笑。

【圖輯】點圖放大看更多林襄IG靚相👇👇👇

+ 55

延伸閱讀：

林靖恩大鬧飯店後 突發文喊找小編曝身上只有2百元

林心如被誤會「已50多歲」 秒崩潰喊：我40多歲而已

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】