汪小菲雙膝跪地淋雨畫面瘋傳　記者稱是做戲　網批：演上癮了

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，震驚各界。前夫汪小菲在消息公布後到台灣來先是向媒體鞠躬，接著半夜在信義區傷感淋雨，網民反應兩極，有網民認為他深愛大S，但亦有不少網民認為他只是在演戲。



近日又有一個汪小菲雙膝跪地淋雨的照片流出。有疑似台灣媒體的記者在網絡上批評，稱在汪小菲淋雨影片流出前，他的保母車早就從機場回家了，直言「不管怎樣他都是在做戲」。另外網絡上也有人爆料被安排任務要發布關於「汪小菲和大S愛情故事」的影片能夠領錢，再度引發網民熱議。



近日抖音上出現許多汪小菲雙膝跪地淋雨的圖片。(截圖)

近日抖音上出現許多汪小菲雙膝跪地淋雨的圖片。(截圖)

據了解，汪小菲在得知大S死訊後，4日立即搭機來台，頂著低溫，只穿一件T恤淋雨半小時。在雨中漫步流露深沉哀傷，網民對此反應兩極，有人認為他癡情，有人認為他太假惺惺。根據當天在場的記者還原現場，直言「不管怎樣他都是在做戲」。

汪小菲在得知大S死訊後，4日立即搭機來台，頂著低溫，只穿一件T恤淋雨半小時。在雨中漫步流露深沉哀傷。(影片截圖)

汪小菲帶著現任妻子緊急返台。（圖／中天新聞）

該記者發文稱，小菲淋雨影片流出前，他的保母車早就從機場回家了。車子繞過記者群走後面的巷子，被停在停車場前面的採訪車發現，雖然不知道有沒有請司機把他丟下車再走這一段路，還是先回家再繞後門出來淋雨，「不管怎樣他都是在做戲」。另外，加上汪小菲媽媽張蘭不斷開直播，都引發內地網民惡評稱「不確定是不是愛上了，倒是演上了」、「是為了賣螺獅粉才這麼拼命嗎?」。

不過亦有不少網民認為，今天如果是汪小菲在大S身邊就會有不同的結局，質疑具俊曄和大S家人「沒有把她照顧好」，但亦有網民踢爆，網絡上有接案子的水軍不斷在渲染網小菲和大S的愛情故事，質疑汪小菲母子付錢做公關。

有網民踢爆，網絡上有接案子的水軍不斷在渲染網小菲和大S的愛情故事，質疑汪小菲母子付錢做公關。(微博)