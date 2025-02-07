拒上海文旅局率團參加台北燈節　陸委會：行程部分涉旅遊觀光踩線

針對不同意上海市文旅局率團到台參加台北燈節一事，陸委會周五（7日）表示，來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台，並提醒地方政府應配合中央政策。台北市長蔣萬安則表示，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流。



台北市政府依多年來慣例，邀上海賞燈團來台參加台北燈節，由上海台辦主任金梅帶隊的第一團未能成行，第二團原本申請2月11日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊，達7人，但也確定被陸委會駁回申請。

陸委會透過書面表示，台北市政府於1月20日專案申請上海市文旅局等一行人於2月11至14日來台參加台北燈節等活動，由於該團來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通後，再申請來台。經過政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台。

圖為2024台北燈節照片。（台北市政府觀光傳播局）

陸委會又提到，兩岸觀光涉公權力事項，為了保障境內旅行業者、民眾的最大利益，以及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團來台應透過觀光小兩會溝通及安排。政府也正就中國大陸民眾來台團體旅遊事宜循觀光小兩會機制洽詢陸方配合共同推動辦理。

陸委會強調，兩岸涉公權力事務屬於中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會應遵守兩岸條例相關規範，配合政府透過觀光小兩會溝通政策，以維護國家整體利益，保障境內旅行業者與民眾權益，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。

而蔣萬安則表示，對此非常遺憾，今年確實打破了行之多年的慣例。他一直強調，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通跟交流，並提到路應該愈走愈多、愈走愈寬，開大門、走大路。