台中氣爆｜澳門四代同遊祖父母亡2歲童重傷　曾祖母骨折不知噩耗

台中市新光三越今(13日)上午11時許傳出氣爆，台媒報道稱，截至目前已造成5死、11人輕重傷。其中澳門一家七口四代同遊台灣，當時一家已經逛完新光三越，準備前往旁邊的大遠百商場，卻遭到氣爆波及，大量掉落物砸傷他們，祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，受傷的家人，兩歲女童重傷插管，其他20、30歲家人都輕傷。



台中市長盧秀燕緊急取消下午行程，趕往現場、以及各大醫院探訪傷者。盧秀燕表示，澳門一家七口中祖父、祖母死亡，而曾祖母（太嫲）則是骨折受傷，送往林新醫院救治。盧秀燕表示，太嫲可以對談，精神狀況良好，但目前仍在治療，也還不忍心告訴她兒子、媳婦都已經過世的消息。



台中市長盧秀燕到台中新光三越現場了解情況。（facebook@盧秀燕）

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澳門一家七口出遊：祖父母被砸雙亡

盧秀燕表示，事故發生後台中市各大醫院立即啟動大量傷患搶救機制，而澳門一家七口原本以為是三代同堂，稍早經確認後是四代出門旅遊，包括太嫲、兒子(祖父)、媳婦(祖母)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫女（2歲女童），未料7人逛完新光三越，徒步經過一樓廣場準備到鄰近的大遠百時，竟會突然發生氣爆，導致大量掉落物當場砸傷7人。

盧秀燕表示，剛剛經過探視後，太嫲情緒穩定、精神狀態良好，可以清楚對談，但太嫲有骨折傷勢，目前仍在治療，還不忍心告訴她兒子、媳婦都已失去心跳的消息。

台中新光三越氣爆｜澳門一家七口2死5傷 2歲女童插管轉院

據了解，澳門一家多數在台中澄清醫院救治。該院總院長周思源介紹，本次傷患最嚴重的是澳門一家七口，目前2人死亡，其中祖父當場證實死亡，祖母送院搶救後不治。一名兩歲女童需要插管，有嚴重頭部外傷、背部也有外傷，目前轉院到中國醫藥大學附設醫院，另外澳門一家同行的叔叔，則是有輕微擦傷及撕裂傷。

至少7名傷者送到中港澄清醫院。（聯合報）

台中大遠百鄰近新光三越，目前附近的街道都實施交通管制。（facebook@盧秀燕）

台中新光三越現場。（facebook@盧秀燕）

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台中市長：有民眾氣爆時搭電梯急下墜

盧秀燕也指出，爆炸當下有位在裡面工作的櫃檯小姐、已及另名消費者正巧從13樓搭乘電梯往下，未料突然發生氣爆，導致電梯瞬間下墜，民眾嚇到尖叫，幸好電梯在9樓就停住，後續由警消將人救出，並送往醫院治療。

盧秀燕指出，目前檢調單位已到現場進行調查，將會約談業主、以及受傷民眾了解情況；而她稍早前往澄清醫院探訪傷者時，一名在10樓工作的女員工表示，樓上11、12樓美食部門當時正在進行改裝，她突然感覺樓上爆炸，10樓也受到影響，門窗破裂、東西都掉下來。盧秀燕說，目前仍在進行搶救善後，市府會盡全力協助，詳細事故原因，將待檢調調查後再行公布。