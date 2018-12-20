【雙城論壇】柯文哲未提兩岸一家親　周波冀兩岸共同維護和平大局

台北上海雙城論壇今日（20日）在台北晶華酒店登場，上海副市長周波在會上指，上海及台北有很多共同點，有合作又有競爭，希望雙方秉持「兩岸一家親」的理念，共同維護兩岸和平發展的大局。 而台北市長柯文哲在致辭結語時並未有再重提昨晚的「兩岸一家親」論述，但仍強調應以對話代替對抗，盼減少不必要誤會，這也是雙城論壇意義。

台北市長柯文哲與上海副市長周波一同出席雙城論壇開幕式。（中央社）

周波：共同秉持兩岸一家親理念

台北市副市長鄧家基首先代表台北市政府致辭，他強調選後舉辦雙城論壇最不尋常的意義在於藍綠白有共識擴大交流，台北與上海雖沒有相同過去，但藉由交流有共同未來。他又指，台灣已然是中國文化基礎上第一個走上民主的地區，而中國大陸則是近代第一個有機會影響全球的強大經濟體，都要共同珍惜。

而周波隨後致辭指，上海與台北擁有不少共同點，又強調兩市要良性競爭，因為有競爭才會進步，雙城論壇讓上海受益良多，上海的市民熱線就是跟台北學習的。周波也提到，今年是中國改革開放40週年，上海作為改革開放的窗口，取得舉世矚目的成就，其中也有廣大台灣同胞、台資、台商的貢獻，當中共有近1.3萬家台資、台商在上海投資或合同投資超過400億美元。周波最後表示，雙方共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事，共同維護兩岸和平發展的大局。

周波會上表示，雙方共同秉持兩岸一家親理念，共同維護兩岸和平發展的大局。（中央社）

柯文哲重提「五個互相」

而柯文哲在作結語致辭時則表示，經過過去9年的努力，台北上海雙城論壇已經成為兩岸關係持續進步的力量。柯文哲指出，在兩岸事務的處理上，自己只會把人民的利益擺在第一順位。而兩岸之間一定可以減少很多不必要的爭執，一定可以走向共同合作的道路，又指對抗不是解決問題的好方法，合作會更符合兩岸人民的福祉。

對於兩岸關係的態度，柯文哲指只要雙方存有善意，秉持同理心，了解人民的需要，一定可以共存共容，兩岸應該以對話代替對抗。他又重提自己「五個互相」的論述，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，減少兩岸不必要的誤會，增加交流促進善意，這也是雙城論壇的意義。

在兩岸事務的處理上，柯文哲指自己只會把人民的利益擺在第一順位。（中央社）

周波稱柯的兩岸認知「一貫且明確」

論壇開幕式結束後，柯文哲接受訪問時指，「兩岸一家親」與「九二共識」在台灣已被標籤化，強調自己的主論調是「降低緊張、降低衝突」，又指自己曾向上海市台辦主任李文輝表達立場指，是否想出一個雙方都能接受的新名詞，以對話代替對抗。

而周波在訪問時亦提到，國台辦已多次明確表示對待兩岸關係和平發展，「九二共識」是政治基礎，也是兩岸城市交流正確認知。他又指，相信柯文哲的兩岸關係認知「一貫且明確」，對兩地進一步交流合作有利，秉持「兩岸一家親」理念，上海和台北交流、合作會更廣泛，只要對兩岸關係有正確認知，上海願意和更多城市合作。

至於台北、上海與高雄未來會否舉行三城論壇，周波表示三城論壇是很好的創意，上海方面持態度開放，但也不是上海可以片面決定的。而柯文哲則指：「看看再講，因為雙城論壇是雙方談好，要不要加入一個新夥伴，並非台北市與上海市能片面決定」。

（ETtoday/聯合新聞網/中時電子報/中央社）