【雙城論壇】兩岸關係「只」拼經濟？　柯文哲的考驗還未結束

有別於「雙城論壇」前一（19）日晚宴場合再提「兩岸一家親」，台北市長柯文哲於今（20）日的開幕式上，轉以呼告「五個互相」，提防民進黨藉機做文章。可見，柯文哲對於兩岸關係的處理，仍是小心翼翼，怕就是觸碰台灣社會的引線。

柯文哲作東2018年雙城論壇，開幕致詞不提兩岸一家親，僅續提「五個互相」緩和兩岸關係。（視覺中國）

對於身為台北市長處理兩岸關係態度，柯文哲自言，以過去在台大醫院外科當醫生的經歷強調，「一路走來，就是解決人民的問題，增加人民的幸福」；同樣的，「在兩岸事務的處理上，也以同樣的態度，把人民的利益擺在第一順位」。好似呼應他此前所提，「大家一起賺錢最沒有（政治）爭議。」

但對於這類「不談政治，只談經濟」的說法，柯文哲真能輕描淡寫、四兩撥千金的回應兩岸這千絲萬縷的複雜關係？再者，台灣透過柯文哲的呼籲，真能湊合一塊，共同拼經濟？恐怕是柯文哲都必須重新忖度。

回顧2008年台灣總統大選，國民黨馬英九為了解決民進黨執政下，兩岸關係不佳、台灣經濟低迷的困境，提出了「不統不獨不武，更不談藍綠，只談以經濟戰略為軸心的願景」。

此舉，馬英九除了拉攏拒統偏獨的台灣民意之外，要的是化解中國大陸「武統」的風險，以求兩岸經濟共榮共好的光景。而當年選舉結果，馬英九即以220多萬張選票差距，擊潰對手民進黨。

但是，細察馬英九任內，不僅無法解決台灣社會問題，其兩岸經貿政策屢次遭台灣社會抨擊「親中賣台」。甚至最後，引發了「太陽花學運」，不但敲響國民黨的喪鐘，也導致了兩岸關係重挫。

而這樣的結局，其源自台灣社會對於兩岸關係的定義有所不同，縱使為政者針對兩岸關係不談政治，另一派的政治人物也會想方設法的力阻雙方經濟融合，進而冠上「賣台」的罪名。

再看蔡英文，自2016年上任後，指稱兩岸關係將「維持現狀」，但台灣經濟政策揭櫫的，卻是「新南向政策」，也就是盤算借著台灣產業轉向東南亞，以減低對大陸的經濟依存。甚者，還計劃修法限制申領大陸居住證的台商台生部分權益，干擾兩岸的經貿與社會往來。

這都說明，在為政者統獨意識的綁架下，台灣經濟很難躲過政治的介入，更何況經濟原本就會遭政治力道引導，豈可能真如柯文哲只談經濟而避談兩岸關係？假使柯文哲仍如此天真，那縱使未來有機會競逐台灣總統，也只會重演馬英九時期的惡夢，再度跌入谷底。

當然，這次的「台北上海雙城論壇」理應不涉兩岸政策的大政方針，但柯文哲擬欲繼續在台灣政壇跑跳，其兩岸關係的論述，將會是柯文哲無可迴避的熱點。