柯文哲稱九二共識、兩岸一家親被「污名化」　台北市府澄清為口誤

台北市長柯文哲日前於雙城論壇前重提「兩岸一家親」，甚至主張台灣、大陸之間要提出「新名詞」，不僅遭陸委會駁斥兩岸政策屬中央職權，時代力量立委林昶佐也呼籲柯文哲應揚棄舊思維。 柯文哲今日（21日）受訪時重申：「不管是『九二共識』或『兩岸一家親』，這名詞已經在台灣被污名化了」，又指既然各方都有堅持，就該思考有沒有一個大家都可以接受的方法。不過，台北市政府其後澄清指「污名化」為柯文哲口誤。

柯文哲在雙城論壇舉行前後，不時就兩岸關係發表言論。（中央社）

台北上海雙城論壇昨日（20日）落幕，柯文哲曾在上海訪問團的歡迎晚宴上重提「兩岸一家親」的論述，其後又指自己曾向上海台辦主任李文輝提過「九二共識」、「兩岸一家親」等名詞在台已被標籤化，建議想一個兩岸都可以接受的「新名詞」。柯文哲這些言論事後被部份輿論解讀為搶奪兩岸話語權，陸委會更為此表示兩岸關係及政策是中央政府職權，兩岸城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」。時代力量立委林昶佐亦指柯文哲要揚棄這種舊思維。

而柯文哲今日下午（21日）受訪時表示，台灣價值本來就是民主、自由、多元、開放，特別民主、自由是核心價值，就一定會有各種聲音，以對話代替對抗，不僅適用在兩岸，在台灣內也是一樣。

台北上海雙城論壇12月20日順利落幕。（中央社）

對於陸委會的聲明，柯文哲亦指不覺得被打臉，強調他們只是丟出意見，怎麼做是中央要去想想看的。柯文哲又重申：「不管是『九二共識』或『兩岸一家親』，名詞已經在台灣被污名化，不管用哪個名詞都很難用，也許大家都應該思考看看，有沒有一個大家都可以接受的方法，每一方都有他的堅持，那在大家都堅持的狀態下，如何去妥協出一個方案，這種共存、共融也許才是比較新的思想。」

另有輿論質疑，柯文哲主張在創造「新名詞」是想奪取兩岸話語權，柯文哲就指目前城市交流還是有一些前提，「坦白講，他們也是在...要嘛不要辦，要辦總是要克服困難去處理。」不過，台北市政府發言人劉奕霆其後澄清指，柯文哲在府內會議結束後補充，今日較早前在回應媒體時有口誤，將昨日聯訪所說之「標籤化」口誤為「污名化」。

（自由時報/中央社）