九合一選後聚焦兩岸城市交流合作　大陸學者：警惕蔡政府收割成果

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授日前在一場研討會上表示，台灣民眾並沒有在今次「九合一」選舉中有「政治覺醒」，故此後的兩岸城市交流合作中，要警惕並防範民進黨可能會借機收割成果。

大陸遊客到台灣觀光遊覽。（視覺中國）

唐永紅指，民進黨在選舉中大敗，主要原因是在處理台灣民眾的訴求上先後次序顛倒，「首要的是台海和平安全，其次是生存發展，最後才是意識形態」。但自民進黨上台後，只注重在意識形態工作，例如有「轉型正義」或「去中國化」，「台海快變成『火藥桶』了、生存發展的機會基本上也沒有改善」。

但唐永紅認為，即便如此，台灣民眾在選舉中只是民生經濟上的「覺醒」，為生計而用選票向民進黨表達不滿，「讓台北拼政治、高雄拼經濟之類的政經分離的口號滿天飛，以及候選人對『九二共識』或其兩岸同屬一個國家的核心意涵諱莫如深，就是明證」。

選舉過後，兩岸城市交流合作成為其中一個焦點，唐永紅認為有五點值得注意，一是警惕並防範民進黨當局可能收割兩岸城市交流的成果，在輿論的宣導工作下功夫，讓民眾明白城市交流合作及其成效，是根源於對「九二共識」或其核心意涵的認同；二是要正確認識兩岸城市交流對有關城市發展的作用、作用限度、作用條件，不能高估，甚至韓國瑜的「韓流」有可能會在一年左右變成「寒流」。

唐永紅認為，兩岸城市交流合作須以「九二共識」等作為基礎和條件。（視覺中國）

第三是宜以認同「九二共識」或其核心意涵作為未來兩岸城市交流的政治基礎和條件，避免進一步政經分離，減少民進黨當局收割兩岸城市交流成果的可能性，更能促進台灣民眾進一步政治覺醒。

第四是台灣對大陸的政策將是攸關兩岸城市交流的基礎和條件，例如陸資、陸客是否願意進入台灣，與台灣當局是否認同「九二共識」或其核心意涵、是否搞「台獨」活動有關。至於第五則是建立合作機制是兩岸城市交流永續發展並卓有成效的基礎和條件，並以市場機制為主，以民間交流合作方式為主，同時建立整合、平衡、減小外溢效應的機制。機制要整合兩岸各個行業、各種資源，實現優勢互補，同時平衡兩岸利益和不同群體利益，且紅利只能惠及認同「九二共識」或其核心意涵的同胞，不能給「台獨」分子。具體而言，兩岸政黨合作機制、藍營政黨黨中央和藍營縣市長之間的機制、大陸各省市跟台灣各縣市之間的機制都應該考慮。

（中評社）