【非洲豬瘟】兩陸客帶火腿腸豬肉包入台　各被罰約5萬港元

大陸非洲豬瘟疫情蔓延，台灣當局嚴陣以待慎防陸客帶豬肉製品帶入境。昨日（22日），就有兩名陸客搭機赴台時，因行李內夾帶豬肉產品，分別被依規定裁罰20萬元新台幣（約5萬港元），其中一人所帶的火腿腸和豬肉包，更重達4.2公斤。

非洲豬瘟疫情在內地持續擴散，台灣為嚴防疫情，嚴禁所有人由疫區攜帶豬肉製品回台。（YouTube片段截圖）

關務署台北關表示，大陸籍曹姓旅客昨日上午搭乘東方航空公司班機，從常州入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報卻從免申報出口通關，關員在其行李內查獲未申報火腿腸0.2公斤，依違反動物傳染病防治條例規定，處新台幣20萬元罰款。

另外一名大陸籍潘姓旅客同日下午搭乘中國東方航空公司班機，從西安入境台灣，也因為攜帶火腿腸、牛豬肉包，遭裁罰20萬元。據稱該旅客所攜帶肉製品重量達4.2公斤，數量不小，令海關相當不解。

大陸肉製品七度驗出非洲豬瘟病毒

據了解，台灣當局目前已從陸客帶入台灣的肉品中，七度驗出帶有非洲豬瘟病毒。台灣農委會副主委黃金城警告到，驗出非洲豬瘟案例的間隔縮短、頻率加高，全大陸已是疫區，呼籲千萬別再帶肉品入台，「不然只有天佑台灣。」

值得一提的是，港澳豬肉製品也不能入境台灣，港人遊台必須提高警覺。由本月18日開始，台灣當局提高罰款，從大陸及港澳帶生熟豬肉製品入台，初犯罰款20萬新台幣（約5萬港元），再犯罰100萬新台幣（約25萬港元）。