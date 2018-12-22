【非洲豬瘟・01湖南直擊】下周解禁　暫停供港豬場未計劃恢復輸港

非洲豬瘟今年8月開始在中國大規模爆發，近日更傳入廣東省，人心惶惶。全國有四個供港豬場，因為臨近疫區，要暫停供港，湖南長沙寧鄉市的供港豬場「寧鄉威寧農牧有限公司」是其中之一。《香港01》記者到豬場現場，門外貼有「非洲豬瘟防控期」的告示牌，嚴禁外人進入。 豬場董事長劉開顏接受專訪時表示，隨着湖南省疫情受控和解封，預計本月26日，該豬場就可以重新申請供港，但因為廣東發生疫情，或要更改運輸路線，成本大增，暫時不會供港。他又指因為防止疫情，不會讓外人進入豬場，除非記者接受三日隔離和穿上防護衣，否則不可入內採訪。 內地一旦發現疫情，三公里範圍內的豬隻要全部撲殺，但香港若屠房有病豬，只撲殺病豬及同批次豬隻，其他在場豬隻可照劏照賣。劉開顏認為，雖然損失較大，仍支持全面撲殺，嚴防疫情。 記者：梁祖饒、勞顯亮 湖南直擊

湖南兩個供港豬場因鄰縣出現豬瘟，已暫停提供豬隻到港。記者到訪其中一家「寧鄉威寧農牧有限公司」，為防疫情，這裏已大門緊閉，禁止外人進入。（梁祖饒攝）

現時國內供港的豬場共有154間，距離最近的廣東省佔最多共76間，湖南則排第二，有21間。湖南省於10月發現多個豬場爆發非洲豬瘟，其中包括常德市桃源縣、懷化市沅陵縣、益陽市桃江縣、婁底漣源市。湖南兩個供港豬場因鄰縣出現豬瘟，已暫停提供豬隻到港。

嚴防豬瘟 禁外人進入

《香港01》記者到訪長沙寧鄉市一家供港豬場「寧鄉威寧農牧有限公司」，正正相鄰於爆發豬瘟的桃江縣，距最近的病發豬場車程逾一個半小時。寧鄉威寧農牧有限公司自2015年開始供應豬隻到港，每年約出產20,000隻豬，逾萬隻豬於內地銷售，品質較好的9,000頭豬隻則會供港。

現時該供港豬場約400畝，現時豬場內仍有6,000隻豬隻，豬場門外貼有湖南省防標示的「非洲豬瘟防控期，外來人員車輛嚴禁入內」的告示，並標示為重點防疫區域，大門閘口閉門深鎖。

豬場董事長劉開顏表示，隨着湖南省疫情受控和解封，預計本月26日，該豬場就可以重新申請供港。（梁祖饒攝）

兜路避開廣東疫區輸港料推高成本 決留省內出售

寧鄉威寧農牧有限公司董事長劉開顏表示收到通知，指最快本月26日後豬隻可逐步恢復供港，等待所有疫區解封，中國海關稍候會對豬場進行抽驗檢查，合格後便可供應豬隻到港。

對於廣東亦出現非洲豬瘟疫情，他坦言擔心疫症會互相影響，而供港豬隻的運輸路線亦需要調整，避開疫區，或會增加運輸成本，因此在解除供港限制後，暫時仍以當地出售為主，未有打算恢復供港，「現在香港的批發價格大約每市斤（500克）10元（人民幣），但本地批發價大約8元（人民幣），香港運輸成本高很多，而且只要質量最高的豬，何時恢復供港，我還要看香港的價格。」

內地爆發非洲豬瘟疫情後，已限制豬隻銷往外省，湖南省亦禁止疫區所在縣的豬隻銷往外地。劉開顏說，雖然其豬場無發病，但在疫情發生後，減少庫存，在當地銷售，而湖南省內所有豬隻，除了仍可供港的豬場，按照當局指定的運輸路線銷往香港外，其他豬隻一律禁止銷往外省。

一旦發現疫情 應全部撲殺

劉開顏顯得憂心忡忡，指非洲豬瘟相較其他疾病影響更大，全因非洲豬瘟沒有疫苗應對，如一旦發現豬瘟，只能全面撲殺。問及如發現染病豬隻，港府應否全面撲殺整個豬場所有豬隻，劉指香港豬場數量不多，出現豬瘟機會較少，但他仍認為全面撲殺豬隻更為合適及妥當。

劉指政府人員前來視察時亦十分關注疫症，豬場職員入內需嚴格消毒，豬場內衣服亦只可留在豬場內。記者曾查詢可否進入豬場採訪，他指進內人士除身穿防護衣物發嚴格消毒外，其後更需隔離三天，最終未能成事。