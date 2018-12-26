越南旅團赴台集體逃脫恐打黑工　台外交部：強化簽證審核

日前，有越南旅行團153人抵達高雄後，其中152人集體逃脫，引發打黑工質疑。 實際上，近年來台灣政府大舉推動「新南向政策」，放寬對東南亞國家的入境簽證，來彌補陸客減少對觀光業造成的損失；但另一方面，又主動限縮陸客來台的入境條件，意圖讓觀光客源「大換血」。 面對事件，台灣外交部昨（25日）晚間表示，已立即註銷上述團員簽證，並協調各部會應對，又表示將強化未來的簽證審核機制。

越南旅行團抵達高雄後集體逃脫，被質疑打黑工。（資料圖片）

台觀光局昨（25日）晚證實，有153名來自4個大型越南旅行團的團員，分別在本月21日及23日入境高雄，不過當中竟有152人失蹤逃脫，被輿論質疑為集體「跳機」，在台灣成為非法黑工。

針對這宗團客集體脫逃的事件，台灣外交部周二（25日）晚間表示，除立即註銷逃跑觀光客的簽證外，亦建議行政院儘快召開跨部會協調會議，研議強化相關簽證審核機制，並協商確保國境安全、社會秩序等議題。

外交部強調，將同步洽繫越南駐台代表處，要求越方強化管理與把關機制，以杜絕類似情況再度發生。同時，外交部也要求駐越南單位立即停止向已獲觀光局核准的182名越籍觀光客核發電子簽證，以阻絕他們入境。

台灣政府積極拓展新南向國家旅客來台觀光，圖為台北市長柯文哲出席「泰國免簽首發團Welcome Party」記者會。（台北市政府提供）

簽證政策惹議 外交部：肯定正面作用

事實上，蔡英文政府自上任以來大舉推行「新南向政策」，意圖促進並擴大與東南亞國家在貿易和觀光等層面的雙向交流，然而這項政策一經推出就廣受各界爭議，被諷為自說自話。或是受陸方壓力，東南亞各國並未因台灣的「讓利」而立即給予對等的簽證優惠。外界有聲音質疑，政府應先基於「互惠互利」原則洽談，而不是先給予簽證優惠，再要求對方給出回饋。

此外，許多來自新南向國家的遊客，在台從事非法工作，甚有多宗「假觀光真賣淫」等犯罪事件陸續浮出水面。今次的逃脫事件更加反映出台當局錯判形勢。其實，台灣觀光產業的條件，並不足以吸引東南亞民眾前往消費，相反還會讓一些不法之徒鑽了空子，給台灣社會治安埋下隱患。

台灣外交部昨晚則強調，「新南向政策」推動至今，深獲新南向目標國肯定，在經貿投資、人員交流、教育文化等領域的交流與合作，成傚尤其顯著，對深化台灣與相關目標國的雙邊關係已發揮正面作用。

根據「東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範」（觀宏專案），印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及老撾等6國人民，可透過參加台觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台；實施期間自2015年11月1日至2019年12月31日。

（綜合報道）