【專訪】湯紹成：2020台大選美日或撮合「蔡柯配」　打敗國民黨

2020年的台灣總統大選，國民黨及民進黨陣營人選都尚未明朗，再加上無黨籍的台北市長柯文哲是否投入戰局的變數，選情撲朔迷離。台媒最新民調顯示，柯文哲若參選，能夠贏藍綠熱門人選一成以上。 台灣國際關係研究專家湯紹成在接受《多維新聞》專訪時表示，美國與日本很可能會聯手撮合蔡英文與柯文哲組成「夢幻組合」，打敗國民黨。

近期有台灣民調顯示，2020年總統大選若柯文哲參選，其支持率將會顯著高於藍綠候選人。綠營方面無論蔡英文還是賴清德，支持度都比較低。不過蔡英文仍有相當的底氣，因為美國、日本並不希望國民黨上台。

湯紹成認為，美日或聯手撮合蔡英文和柯文哲組成「夢幻組合」，打敗國民黨。（中央社）

美日暗中協助 蔡柯配有望

湯紹成指出，到目前為止，蔡英文都很聽美國的話，所以美國和蔡英文是有默契的。美方這次很可能會有一些動作，來撮合蔡英文跟柯文哲。日本在這次九合一選後亦不滿國民黨，因為國民黨提出的公投案通過，令日本「核食」無法進口台灣。因而日本更有動力組成一個「夢幻組合」來打敗國民黨，這個「夢幻組合」就是「蔡柯配」，如今日方已在做一些動作，來促成蔡英文與柯文哲聯手參選。

現在最有可能打敗國民黨的就是蔡英文加上柯文哲，如果蔡英文從黨內自己找人，就等同於將柯文哲晾在一邊，失去這部分選票。由於蔡英文要防止柯文哲與她競爭，只能找柯文哲來當副手才有可能。雖然有人會認為柯文哲不甘心當副手，但他是可以先做副手，之後再選總統，因為他還缺乏直接當總統的經驗。

雖然民進黨和柯文哲在選舉當中有些恩怨，民進黨內部有些人反對柯文哲，但蔡英文跟柯文哲本身沒有甚麼矛盾，都是下面的人有恩怨，上頭的人還好。

綠營要勝選只有「蔡柯配」這一種可能了。蔡英文出來請他，他未必會點頭，但若美、日出來協調，柯文哲答應的機率是較大的。柯文哲1月份訪問日本，3月份訪問美國，屆時美日會對他曉以大義。在美、日撮合下，兩人結夥的可能性是有的。

湯紹成認為藍營若推「吳朱配」，是最好的應對方法。（新北市政府提供）

藍營應推「吳朱配」應對

國民黨方面，湯紹成認為，由於朱立倫已經表態參選，其民調在黨內是最高，但吳敦義是不會退的。吳敦義這次九合一立下戰功，國民黨選得這麼好，都是他的功勞。他們正在協調，要用甚麼方法產生總統候選人，大概農曆年後就會揭曉產生方式。

最好的方法當然就是吳敦義與朱立倫的搭配，朱立倫先當副手一任，因為吳敦義年紀大了，他當一任，剩下就交給朱立倫。這也名正言順，但要看朱立倫要不要。不過，相對吳敦義來說，朱立倫的政治力量較差一些，他上次參選總統時去北京、上海的表現是不及格的，根本沒有準備好。此外，上一次選舉選得太差了，換柱風波也有負面效應。

至於大陸方面，現在有15個縣市長都接受「九二共識」了，大陸在此期間應會增進與藍營執政縣市的交流，讓台灣民眾在經濟上受惠，獲得民心。可能有更多「雙城論壇」出現，這對藍軍的選舉還是有幫助的。除非這些縣市長犯了很大的錯誤，基本盤對於國民黨來說算是有利的。