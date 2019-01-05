【有片】高雄觀光代言五月天變白冰冰　遭批摧毀城市質感

台灣高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，宣布未來每月都會邀請一名觀光大使推銷高雄，今年1月就請來63歲的藝人白冰冰拍攝MV廣告。 不過片場畫面一經曝光，就引來質疑聲浪，認為不如前任觀光大使五月天。行政院副發言人丁允恭更批評白冰冰的代言「摧毀城市質感」，白冰冰則是強硬回擊「賤人閉嘴」「你曾在高雄做事，不幫忙還唱衰，居心叵測！」還喊話要求五月天粉絲「給長輩應有的尊重」。

藝人白冰冰今年63歲，曾經代言過花蓮縣觀光。（花蓮觀光宣傳片《來去花蓮》）

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高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，請來藝人白冰冰拍攝宣傳影片，不過有網民對照此前樂團五月天的觀光宣傳片時，就覺得差距甚遠，「五月天換成白冰冰，太可悲了」。行政院副發言人丁允恭也出面評價稱「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。

白冰冰對此強硬回擊道：「你曾在高雄做事，不幫忙還唱衰，居心叵測！」並要求「賤人閉嘴」。藝人劉福助亦支持白冰冰，批丁允恭是「狗官」；同是藝人也是民進黨新北市黨部主委的余天，亦呼籲丁必須向白冰冰道歉。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，白冰冰在福建很紅，很受50歲以上的人歡迎，邀請她是針對福建自由行的群體，丁允恭的說詞不好，有歧視白冰冰之嫌。此外，高雄觀光局亦透露2月代言人是媒體工作者陳文茜，3月則暫時敲定作家陳美鳳或瓊瑤。

台灣名嘴謝寒冰則指出，五月天在2012年擔任高雄代言人的「友情價」是新台幣800萬元（約合203.6萬港元），認為「太貴了」，直言與白冰冰免費代言差距甚大。國民黨發言人洪孟楷則在社交網站上指責，台當局沒有想辦法吸引境外遊客前來幫忙，反倒用這種潑冷水的方式來諷刺。

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