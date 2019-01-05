【習近平對台講話】蔡英文FB發帖　25種語言稱「不接受一國兩制」

針對習近平《告台灣同胞書》發表40周年談話大篇幅提及「一國兩制」，台灣總統蔡英文於總統府回應指，台灣始終未接受「九二共識」，亦不會接受「一國兩制」，並將上述回應的中英文版本發布在Facebook上。 蔡英文周五（4日）再在Facebook發帖，展示由台灣各駐外代表處和網民製作的「反一國兩制」多語言版本，累積超過25種語言。值得注意是，版本包含加泰羅尼亞語、藏語、台語和客家話，分別選用了象徵加泰羅尼亞獨立運動、「藏獨」和「台獨」的旗幟。

蔡英文以25種語言宣傳其反對「一國兩制」的立場，圖為英文版。（蔡英文Facebook）

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蔡英文在帖文中表示，她被問到自己最近在網絡上的支持聲量很大，有什麼感想？其實自己只是把總統的工作做好，做總統該做的事而已。她向寫信給她的人、社交網站上的支持聲音表達感謝，「滿滿的打氣訊息和留言，真的很溫暖。」

話鋒一轉，她指出許多台灣駐外代表處的編輯，以及熱心網民，自發地將反對「一國兩制」的立場翻譯成不同語言，轉發分享給各國網民，令她大受感動。她認為大家感受到了這些嚴肅議題的重要性，站出來發聲，展現團結的意志，「我真的覺得很好。」

蔡英文隨即展示出超過25個語言的「反一國兩制」標語，除了世界各國語言外，還包括簡體中文、廣東話、藏文、台語和客家話。她希望大家繼續翻譯並補充新的語言，「世界有多大，台灣的志氣就有多大！」

帖文隨即引來4000多則回應和1.3萬次分享，不過也有人指出一些版本存在的翻譯錯誤。

（蔡英文Facebook）