教宗派特使3月赴台參加聖體大會　台外交部：代表台梵關係友好

台灣新聞
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中國大陸與梵蒂岡近月關係緩和，兩名大陸主教去年底更首度獲准出席世界主教會議，引起外界關注梵蒂岡會否斷交台灣，轉而與大陸建交。

不過，台灣外交部今日表示，教宗方濟各將指派福音部長為特使赴台，參加3月舉行的聖體大會，彰顯其對台灣天主教會的重視，也代表雙方關係的堅實友好。

費洛尼樞機主教（Fernando Card.Filoni）作為教宗特使，3月赴台參加大會。（網上圖片）

台灣外交部表示，台灣天主教會嘉義教區3月1日將在雲林縣立體育館舉辦第四屆聖體大會，教宗方濟各指派費洛尼樞機主教（Fernando Card.Filoni）為教宗特使來台參加大會。台外交部形容，教宗指派主管全球牧靈福傳的萬民福音部長赴台，「充分彰顯對台灣天主教會的重視，及台灣與教廷關係的堅實友好」。

台灣外交部又指，聖體大會是天主教會重要宗教活動，教廷也曾指派教育部長韋薩迪樞機主教（Giuseppe Card. Versaldi）赴台出席2016年的聖體大會，並傳達教宗的祝福。

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與台灣關係良好　首度應邀訪台

據知，費洛尼樞機主教於2011年5月獲前教宗本篤十六世任命為萬民福音部部長，與台灣關係良好，也一向關心台灣天主教會發展，此次是他首度應邀訪台。

台灣外交部強調，竭誠歡迎費洛尼樞機主教訪台、出席天主教盛會。台灣將持續與教廷攜手合作，共同致力促進宗教自由，深化各項合作與交流，繼續扮演教廷及世界各國推展慈愛關懷，及促進和平不可或缺的合作夥伴。

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