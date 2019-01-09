卓榮泰就任民進黨主席　籲全黨勿忘九合一敗選「翻天覆地」

台灣前行政院秘書長卓榮泰周三（9日）就任民進黨主席，他致辭時表示勿忘去年11月24日（九合一地方選舉）這個幾乎讓民進黨站不起來、差點被翻天覆地的日子，要有「打掉重練」的認知，讓新的民進黨誕生。

在民進黨仲裁委員會主委張政雄（中）監交下，民進黨代理主席林右昌（左）將印信交接給前行政院秘書長卓榮泰（ 右）。（中央社）

據悉，台灣總統蔡英文因民進黨於去年九合一選舉敗選，繼而請辭黨主席，並由基隆市長林右昌擔任代理黨主席。民進黨日前完成黨主席補選，由卓榮泰當選。民進黨中央黨部周三下午舉行第16屆黨主席交接典禮，在民進黨仲裁委員會主委張政雄監交下，卓榮泰從林右昌手中接下印信，正式出任民進黨主席。

卓榮泰致辭時表示，過去43天是民進黨最艱難的時刻，希望民進黨黨員就算記不得9月28日的創黨日，但絕對不能忘記去年11月24日這個幾乎讓民進黨站不起來、差點被翻天覆地的日子。

卓榮泰指，雖然民進黨的形體尚在，但在心理上要有「打掉重練」的認知，秉持創黨精神跟理想，讓新的民進黨誕生；不忘初衷，但必須與當下結合，進步改革更必須讓人民過安居樂業的生活。

卓榮泰又指，若民進黨改造不成功，連回頭路都沒有，民眾就會收回對民進黨僅存的信任，並再強調要記住11月24日，「想好、做好每一件事，不要讓大家看不起這一代的民進黨，民進黨必須勇敢守護台灣」。

（中央社）