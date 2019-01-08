內地評測機構拍片曝料：便利店FamilyMart十城21門店售過期食品

便利店FamilyMart（內地稱「全家」）日前因一條短片被推到了輿論的風口浪尖：內地評測機構指其銷售過期食品，還有臨期食品不下架、篡改小票日期等問題，當中涉及大陸和台灣的10個城市21家門店。

內地評測機構指全家便利店售過期食品。（微博）

今天（8日），微博用戶「藍莓評測」發布視頻稱，在1個月內隨機抽樣FamilyMart（全家便利店）所在的10個城市，包括北京、上海、杭州、蘇州、無錫、廣州、深圳、東莞、成都、台灣基隆，均發現在出售過期食品，涉及21家門店，包括杭州西湖文化廣場店、上海復旦大學店、廣州東站店、深圳大學店等。

該評測機構強調，所有證據均保留了全程一鏡到底的錄像和錄音，對視頻內容負責。

全家便利店聲明。（澎湃新聞）

FamilyMart回應：與自查結果不符

FamilyMart運營主體上海福滿家便利有限公司當天通過官方微博「全家FamilyMart」發布聲明，就被指販賣過期食品做出回應。

聲明中稱，全家第一時間已內部自查評測文章提及門店，均未出現過期食品；並稱全家在自查時發現門店監控視頻重復出現疑似評測人員異常購買過程行為，「我們認為，藍莓評測文章內容不能完整反映事實真相，全家將通過法律手段保障合法權益」。

上海市監局工作人員在全家復旦大學店內檢查。（澎湃新聞）

上海市監局調查：未發現售過期食品

8日下午，上海市楊浦區市場監管局組織執法人員對涉事的復旦大學店開展檢查，包括是否有銷售過期食品，臨保食品管理和過期食品銷毀等情況，並對轄區全部92家FamilyMart門店進行食品安全檢查，未查見門店有銷售過期食品的行為。

（綜合報道）