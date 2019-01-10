【有片】白冰冰代言高雄觀光MV發布　台網民：30年前的KTV伴唱帶

受到高雄市長韓國瑜的邀請，藝人白冰冰自掏腰包製作的高雄觀光宣傳MV今天曝光，片中景點元素豐富，包括空拍的85大樓、西子灣、佛光山、愛河等地，白冰冰也在MV歌詞中宣傳韓國瑜的政見，期盼「高雄經濟起飛賺大錢」。 有網民直呼「壯觀又感動」。不過也有網友批評MV質感不佳，認為白的拍攝手法類似30年前的KTV伴唱帶。

由藝人白冰冰代言的高雄市觀光宣傳片出爐，台灣網民反應兩極。（影片截圖）

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台灣高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，宣布未來每月都會邀請一名觀光大使推銷高雄，今年1月就請來63歲的藝人白冰冰拍攝MV廣告。不過，片場畫面一經曝光，就引來網民質疑聲浪，台行政院副發言人丁允恭更出面批評白冰冰的代言「摧毀城市質感」。

然而白冰冰代言MV今天（10日）出爐後，獲得台灣網民兩極反應，PTT上也有不少討論，有人認為這支MV主題鮮明，白冰冰在其中介紹了不少美食，包括岡山羊肉、旗山香蕉、鳳山花生糖，都非常具代表性，是很重要的「庶民經濟」。此外，影片還巧妙地融入了韓國瑜競選時旗海飄揚的畫面，隨後更出現韓國瑜的鏡頭，有網民直呼「壯觀又感動」。

不過也有網友批評MV質感不佳，認為白的拍攝手法類似30年前的KTV伴唱帶，「年輕人完全無感」「大桃紅色的衣服和螢光綠圍巾看了很刺眼」。此外，有人不解「之前不是一直說高雄輕軌很爛，現在還拿鐵道文化哈瑪星打廣告？」還發現MV使用了導演齊柏林紀錄片《飛創高雄》畫面，以及舊市府的影像資料。

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