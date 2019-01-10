每年300萬陸客來台　蔡英文：去年174人被逮捕涉危害國安

台灣總統蔡英文今日（10日）主持法務部調查局調查班結業典禮時表示，大陸每年有300萬人來台，但是「不能否認當中有人利用台灣的自由民主對台灣不利」，又指去年已偵破52宗相關案件，有174人落網。

台灣總統蔡英文主持法務部調查局調查班結業典禮。（中央社）

蔡英文在致辭時表示，法務部調查局與一般治安機關角色不同，除調查重大犯罪外，調查局在國安體系更扮演非常重要的角色，尤其在國家安全面對新型的滲透與威脅時，台灣社會的安全及穩定，非常仰賴調查局團隊。

蔡英文又指，大陸每年有300萬人來台，儘管台灣對此歡迎，但不能否認有人利用台灣自由民主空間，意圖做出不利台灣自由民主的事，像是以交流活動為掩護，刺探或蒐集情報滲透或吸收人員，在台灣發展組織等。

蔡英文指出，類似這些影響國家安全的不法案件，調查局光是去年就偵破52宗危害國家安全的案件，174人落網，這些數字背後代表一次又一次對國家安全的危害，也代表調查局一次又一次成功維護國家安全。

法務部調查局前身為內政部調查局，是台灣的犯罪偵查與情報機構。其歷史則可追溯至上世紀三十年代成立的「國民政府軍事委員會調查統計局」（即「軍統」）。

（中央社）