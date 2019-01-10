是否支持九二共識？　台南市長黃偉哲：「政治0分，經濟100分」

民進黨籍台南市長黃偉哲於今（10）日受訪時，談及中國國家主席習近平的「習五點」表示，他「並沒有說九二共識就是一國兩制」，至於是否支持九二共識？黃偉哲回覆，「政治0分，經濟100分」。

台南市市長黃偉哲表示，對於陸客來台南遊玩，僅次於「連爺爺的歡迎」。（中央社）

日前，「習五點」引起台灣政壇人物紛紛拋出回應，就連來自「鐵桿綠」的台南市長黃偉哲今日接受台媒《POP撞新聞》訪問時表示，習五條「並沒有說九二共識就是一國兩制」，而是習的九二共識邏輯會帶到一國兩制，他轉述中共提出的「三段論」，解讀中共對一國兩制的立場就是中共是唯一合法政府，台灣則是地方政府，認為「一國兩制是九二共識最終目標」。

黃偉哲再進一步以搭乘交通工具前往目的地比喻，搭上車雖能到目的地，但並不是一搭上車就已經到達目的。至於是否支持九二共識？黃偉哲認為「政治0分，經濟100分」，他不會刻意強調九二共識基礎。

此外，對於「韓流」效應帶動大批觀光客前往高雄，被問到是否擔心人潮只進高雄無法擴散到台南？黃偉哲坦言「有壓力」，他說，對於大陸觀光客態度「僅次於連爺爺來的歡迎」，若因台南的城市名稱造成觀光客止步，轉往高雄，則無法獲得民心。

（聯合報）