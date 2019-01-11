國民黨指蔡英文曾主張一中各表　陸委會：蔡僅陳述九二會談事實

國民黨發言人洪孟楷周四（10日）表示，台灣總統蔡英文擔任陸委會主委時，曾主張「九二共識、一中各表」。 台灣陸委會今天（11日）上午反駁指，蔡英文是在敘述當年李登輝政府的主張，並非陳水扁政府立場，且蔡僅是陳述1992年兩岸兩會會談事實，國民黨的說法「移花接木、張冠李戴」。

國民黨發言人洪孟楷指出，蔡英文曾在2000年的立法院院會上主張「一中各表」。圖為蔡英文擔任陸委會主委時期接受質詢。（聯合新聞網）

國民黨發言人洪孟楷在Facebook上表示，蔡英文2000年在立法院針對「九二共識」含義答詢時指出「一中各表」，如今卻將「九二共識」定義為「一國兩制」，堪稱「黑心假新聞製造商」。

他貼出蔡英文當年在立法院發言記錄，蔡英文當時表示：「我們的『一個中國、各自表述』是在1992年所談的過程，在我們的立場，是各自表述一個中國」。

不過台灣陸委會今天上午透過新聞稿反駁指：「有關蔡英文2000年起擔任扁政府時期陸委會主委，在立法院回答立委有關『九二共識』的內容，重點在陳述李登輝政府時期爭取『一中各表』的政府立場，但未獲陸方所接受。」

陸委會指出，國民黨移花接木、張冠李戴，一再將蔡英文當年對1992年兩會會談事實的陳述，誣指為陳水扁政府任內接受「一中各表」的立場，令人十分遺憾，希望國民黨停止這種不實說法。

對於洪孟楷批評蔡政府是「黑心廠商」，陸委會是「黑心機關」，應該下架。陸委會表示，嚴正駁斥這種蓄意謾罵的不當言論，並強調陸委會是根據立法院通過的組織法所正式成立的機關，絕非「黑機關」，政府在2016年上任以來大陸政策非常一致，從未「前後不一，反覆矛盾」。

（洪孟楷Facebook／中央社）