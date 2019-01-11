白冰冰代言高雄MV擅用已故導演齊柏林影片　高雄觀光局道歉

台灣藝人白冰冰自費50萬新台幣為高雄代言「來去高雄」MV，引發不少風波，先是高雄市前新聞局長丁允恭，發文質疑「質感」，MV上架後，再爆引用已故導演齊柏林影片「飛閱高雄」，卻未註明出處。 台灣阿布電影公司發出聲明，指不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，運用在其他的影片或重製成其他影片；白冰冰方面與高市府則表示，拍攝「來去高雄」MV出發點良善。

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台灣高雄市長韓國瑜去年12月上任後力拚觀光，宣布未來每月都會邀請一名觀光大使推銷高雄，但2019年的首月便已出師不利。高雄觀光局邀請台灣資深藝人白冰冰擔任高雄1月觀光大使後，惹來一連串是非。

台灣媒體報道，白冰冰拍攝的「來去高雄」MV，其中使用了已故導演齊柏林「飛閱高雄」的影像且未註明出處。

對此，高雄市觀光局長潘恒旭說，對這次忙中疏失表示「深感歉意」。齊柏林影片是高雄的公共財產，作為行銷推廣，因此高市府無償授權給白冰冰使用。但今天一早高市觀光局就發出對台灣阿布公司道歉聲明。

潘恒旭說，經與跟阿布電影公司（註：該公司由齊柏林生前創立）溝通後定調，高市府雖擁有著作權及著作人格權，但重製時仍應先向阿布公司取得其同意，未來會更加注意。

台灣阿布電影聲明。（Facebook）

齊柏林電影公司：盼尊重原創

台灣阿布電影說，雖然「來去高雄」MV非商業用途，使用空拍高雄地景影像畫面也標明由「高雄市政府都發局提供」，但為尊重原創者創作精神，並符合當初雙方合作理念，「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」，這是為尊重齊柏林拍攝「飛閱高雄」創作精神與理念，希望往後「飛閱高雄」影片仍以原版完整播出為宜。

有「一代空拍大師」美譽的齊柏林擅長以空拍的方式記錄重大工程，主要拍攝題材有台灣地景、台灣河流、台灣生態。2017年6月10日，齊柏林搭乘凌天航空空拍直升機，在拍攝代表作《看見台灣》續集《看見台灣II》的空中勘景途中，於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機遇難，離世時僅52歲。

有台灣網友還發現，白冰冰的MV不僅擅用齊柏林導演影片，還包括雅加達/巨港亞運自由車銀牌得主黃亭茵，之前為高雄拍的單車宣傳影片，其中有4部都被拿來剪進白冰冰MV，包括《高雄港都追風篇》、《高雄古城遊風鳳山篇》、《高雄生態旗津、茄萣乘風篇》、《高雄文化薰風美濃篇》、《高雄bravo（韓國篇）》皆一併被使用，且都未註明出處。

（綜合報道）