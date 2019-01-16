蔡英文提「九二共識是一國兩制」　國台辦：刻意誤導台灣民眾

國台辦發言人馬曉光今天（16日）在例行新聞發布會上指出，台灣總統蔡英文故意將「九二共識」和「一國兩制」混為一談，是刻意誤導台灣民眾。 他又指蔡英文以「赴台刺探或收集情報」為由，逮捕大陸籍人士，是編造、羅織一些莫須有的罪名，目的是阻撓和破壞兩岸正常的交流往來。

國台辦發言人馬曉光指出，蔡英文故意將「九二共識」和「一國兩制」混為一談，是刻意誤導台灣民眾。（資料圖片／中央社）

馬曉光指，1992年11月，海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，他是親歷者。從海基會和海協會的表述都可以看出，堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一，就是「九二共識」的應有之義。

馬曉光說，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定了兩岸關係的性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中均堅持一個中國的原則；「一國兩制」是實現國家統一後的制度安排。民進黨故意將二者混為一談，是刻意誤導台灣民眾。

他又指出，開歷史倒車、倒行逆施的人和勢力肆意否定「九二共識」，誣衊「一國兩制」，進一步暴露了他們的分裂立場，以及他們企圖通過升高兩岸對抗和敵意來破壞兩岸關係，謀取個人私利的目的。

指台灣政府阻撓破壞兩岸交流

蔡英文日前表示，2018年以來當局以危害安全為由逮捕174名大陸籍人士，他們以參加交流活動為掩護，赴台刺探或收集情報。馬曉光對此表示，民進黨不斷地編造、羅織一些莫須有的罪名，阻撓和破壞兩岸正常的交流往來，恐嚇台灣民眾，升高兩岸對抗，煽動兩岸敵意。

對於蔡英文在其「四個必須」當中，特別強調兩岸交流必須是政府之間或政治授權的機構坐下來談，馬曉光指，2016年以來兩岸制度化交往和協商機制的中斷，就是民進黨單方面破壞兩岸協商的共同政治基礎，拒不承認一個中國原則，否定「九二共識」。

台灣陸委會日前認定有43名台灣民眾因擔任大陸基層行政職務，原則上違反《兩岸人民關係條例》。馬曉光就此回答，台灣陸委會總是跟台灣同胞的利益福祉對著幹。

（國台辦）