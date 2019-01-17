【愛情產業鏈】高雄推「愛情日」谷旅業　情人節邀情侶跳愛河示愛

台灣高雄市自韓國瑜勝出市長選舉後致力推動旅遊業，其中觀光局日前發新聞稿，宣布將與高雄地標愛河沿線的酒店業者合作，推出「一生一世」1314愛情日活動，在情人節當天更會有「永浴愛河的愛情宣言」，號召25對情侶，男方屆時會跳入愛河，即場向女方宣告「我愛你」。

高雄市觀光局宣布將與高雄地標愛河沿線的酒店業者合作，推出「一生一世」1314愛情日活動。（網上圖片）

據了解，「一生一世」1314愛情日活動會在每個月的13日及14日舉行，一月的主題是「愛情套房」，由合作的酒店推出以浪漫愛情為主題的限量套房。觀光局長潘恆旭表示，今次是與酒店業界合作推銷高雄的活動，不會因此加價。

「永浴愛河的愛情宣言」活動備受外界質疑。（網上圖片）

至於二月的主題則因適逢情人節，觀光局以「情人套餐」、「永浴愛河的愛情宣言」為主題，前者會在愛河前擺出特色宴會，後者則會設置示愛的打卡地點，並號召25對情侶參加，男方更會跳入愛河，在河中對女方表白。潘恆旭強調，「墜入愛河」會有安全措施，所有人都會穿着救生衣，且河水會檢驗含菌量，確保衞生。

但「永浴愛河的愛情宣言」活動至今仍備受外界質疑，包括是否變相鼓勵跳河。潘恆旭其後再重申，安全是觀光局所有活動的前提與基本，屆時會有救生衣提供，救生員亦會隨時候命，同時亦會加強宣導只是特別活動，不鼓勵民眾跳愛河。

（綜合報道）