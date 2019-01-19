何不5月請米高佐敦6月請美斯？　韓國瑜隔空邀觀光大使遭嘲諷　

台灣高雄市觀光局為振興高雄旅遊產業，邀請多位名人擔任觀光大使，但有被邀請人竟是在新聞曝光後才知情。高市觀光局4月預定代言人為歌手鄧紫棋，然而鄧紫棋的經紀人卻表示「目前真的都沒有收到消息」。對此，律師林智群在Facebook上嘲諷，若真可以這樣空口說白話的隔空邀請，不如開大支票說「5月米高佐敦、6月美斯、7月英國女王、8月特朗普、9月習近平」。

律師林智群17日在Facebook發文，嘲諷高市府隔空邀請的手法。（林智群律師Facebook截圖）

高市府隔空邀請的做法頻頻引發爭議，高市觀光局對外宣稱計劃邀請鄧紫棋擔任4月的代言人，鄧紫棋經紀人卻否認表示「沒得到消息」，月初高雄也推出「追憶名人」活動，預計推出「余光中日」，但也被爆出根本沒有先詢問余光中家屬的意願。

律師林智群17日在Facebook發文，嘲諷高市府隔空邀請的手法，直說「那就5月米高佐敦、6月美斯、7月英國女王、8月特朗普、9月習近平，你說好不好，反正你們從來也不會問過別人」。

林智群貼文引發網友認同，留言「高雄人的臉都丟光了」、「跟中國一樣自我感覺良好，以為全世界都是他的人」，還有網友說「到時候不代言，就對他冠個不愛高雄的帽子，再鼓勵韓粉網軍洗版別人Facebook」，網友也大酸「代言都不會花到市府一毛錢唷」。

其他有人表示，之前高雄市長韓國瑜也曾說過要訂定「鳳飛飛日」，但只要是鳳飛飛的歌迷，一聽就知道是說謊不打草稿，專門消費過世的人，「非常惡劣的一個大官」。

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