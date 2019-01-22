樹枝阻礙　台「比堅尼登山客」遺體仍留山間　搜救員扛鏈鋸再上山

台灣「比堅尼登山客」吳姓女山友獨攀「馬博橫斷」墜谷身亡，南投縣消防局今（22日）調派直升機進行吊掛遺體作業，但上午礙於吊掛點上方有樹枝障礙物宣告失敗，午後二度派遣載搜救員帶鏈鋸上山清除，盼今天就能將吳和搜救隊員載運下山。

南投縣消防局指出，因吳女應是在盆駒山至無雙部落下切郡大溪至峭壁處失足墜落，尋獲地點較不利執行空勤任務，今上午雖成功吊掛1名搜救隊員上機，協助指引吳的遺體位置，但因吊掛點上空有不少細小樹枝，難以吊掛遺體，無功而返。

午後則二度出動空勤直升機，但非為吊掛遺體，而是帶「鏈鋸」上山，消防局第三大隊長林正宜說，第一次吊掛遺體失敗後，雖有請現場搜救隊人員嘗試清理障礙物，但礙於現場環境和工具不足，中午研議由下山搜救員帶鏈鋸上山協助清理。

「比堅尼登山客」吳姓女山友墜谷亡，空勤抵達後卻因遺體吊掛處上空有障礙物而失敗。（南投消防局提供）

空勤直升機因此載送伍姓搜救員和鏈鋸直飛上山，但考量事故地點不利垂降，因此規劃將伍載往離事故地點約5公里處的烏瓦拉鼻營地，之後徒步前進與留守的5名搜救員會合，再以鏈鋸協力清除環境和障礙物，以利空勤吊掛。

林也提到，希望將工具送上山後能在下午完成清理作業，屆時再視時間和天候氣象，只要狀況允許就再調派直升機前往，盼今天就能將吳女遺體吊掛下山，但仍得視天候和障礙物清除進度決定，若有變數就可能延後至明早再進行。

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