台北女議員遭指劈腿2女　盼外界給予私人空間

台北市新任女議員苗博雅遭周刊爆料，在工作行程空檔與女助理葉育昕在車上激吻，同時她又與舊愛吳奕萱維持同居關係，2人還被拍到牽手回到住處。 對於遭指劈腿一事，苗博雅出面受訪強調，自己和前女友已經分手，現在正發展新的關係，盼大家在感情問題上給予私人空間。

台北市新任議員苗博雅遭爆料劈腿2女，在結交新女友葉育昕（左2）後，仍與舊愛吳奕萱（左1）牽手、同居。（苗博雅Instagram）

台灣《鏡周刊》今天（23日）披露，台北市新任議員苗博雅結交新女友葉育昕，更被拍到在車上熱吻，但苗仍與前女友吳奕萱牽手回住處，疑似劈腿2人。

苗博雅今天受訪時回應指，她與前女友已經分手，現在正發展新的關係，前女友也知道現任女友的存在，請大家多關注公共議題表現，盼大家在感情問題上給予私人空間。

對於與舊愛同居，還被周刊拍到2人牽手回到住處，苗博雅表示，那是朋友間聊天互動，因還沒找到新住處，所以現在還住在一起，與前女友分手沒有撕破臉，還是可以有正常朋友間的互動。苗博雅說，傳媒「看圖說故事」她沒辦法控制，盼外界給予私人空間，她會把事情處理得更好。

苗博雅曾是前台灣廢除死刑推動聯盟的法務主任，亦積極參與台灣的性別平等、女性主義及同志運動。她去年底當選台北市議員後，在出席台北上海雙城論壇時身穿「台灣獨立」黑T恤受訪，引起外界關注。

（鏡周刊、中時）