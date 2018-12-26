【台版宣誓風波】原住民當選議員用母語向族人宣誓　就職宣誓無效

無黨籍台南市平地原住民議員當選人穎艾達利（Ingay Tali）25日（周二）在宣誓典禮上背對主席台上的青天白日滿地紅旗及孫中山遺像，用阿美族母語向族人宣誓，又沒有在宣誓書上簽名，遭監誓人認定沒有完成就職程序。 坊間曾謠傳穎艾達利是因用母語宣誓，才遭監誓人宣布就職無效。台南市議會則澄清，穎艾達利未簽署宣誓書，故未取得議員資格，但只要他補回簽名就可以完成程序。

穎艾達利在宣誓典禮上背對主席台，用阿美族母語向族人宣誓。（穎艾達利Facebook）

穎艾達利25日穿著阿美族傳統服飾參加議員宣誓典禮，成為全場注目焦點。他表示其宣誓內容為：「我由心的發誓，遵守律法效忠族人，代表族人作事，正直不自私貪婪，不收入包包，使律法自由行使，若不遵守上述所言，願接受最嚴厲懲罰。」

穎艾達利解釋，他是要抗議體制對原住民不公。他是為了原住民權益才當議員，但政府體制要求他的名字一定要用發音有誤的漢字，當原住民連名字都無法被正確發音，還有甚麼權益可言。

來自花蓮阿美族的穎艾達利從天主教輔仁大學法律系畢業，先前擔任母親、議員蔡玉枝服務處法務主任。他長期關注原住民社會運動，在這次九合一選舉中以無黨籍參選平地原住民議員，高票當選。

（綜合報道）