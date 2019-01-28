【怪談？】台釣客下水撿魚竿突遇溺亡　友人：疑被大魚拖入水中

台灣一名馬姓男子27日與兒子、同事前往新北市碧潭大橋下方釣魚，晚間7時許眾人準備離開，馬姓男子的釣竿卻疑似被一條大魚拖入河心，馬趕緊脫衣下水撿回釣竿；隨後馬在返回岸邊時，不知為何突然大喊一聲「救命」後開始掙扎，兒子、同事雖下水救援但沒有成功，馬隨即沉入水中。警方接報趕往將馬撈出，送醫急救無效，宣告死亡

台灣新北市警新店分局指出，56歲馬姓男子27日下午4時許與26歲兒子、同事前往碧潭大橋下方（新店溪東岸）釣魚，晚間收拾釣具準備離開時，馬姓男子釣竿疑似被大魚拉扯掉入水裡；馬男為搶救釣竿，脫到只剩內褲下水，兒子與同事在岸邊觀看，眼看馬本順利撿到釣竿，準備返回岸邊。

馬男的同事證稱，馬男在離岸邊還有一小段距離時，不知為什麼突然神情驚慌大喊「救命」，在水裡掙扎，他與馬姓男子的兒子下水試圖搶救沒有成功，馬隨即沉入水中，立即通知警方及消防前來救援。

馬姓男子與兒子、同事前往碧潭大橋下方釣魚，晚間7時許眾人準備離開，馬的釣竿卻疑似被一條大魚拖入河心，馬下水撿釣竿，卻在大喊「救命」後沉入水中。（示意圖／Getty Images）

馬姓男子的同事表示，與死者在同家物流公司上班，今天放假相約溪邊釣魚，由於釣況不錯，釣上約5、6條大魚，不知不覺天色已晚，原本已準備返家，正陸續收拾釣具；沒想到馬男的釣竿疑被大魚拉入水裡，馬男因此下水撿拾。

警方到場將馬男救起時，他已失去呼吸心跳，立即在岸邊先進行CPR，並往醫院搶救，但仍宣告不治；至於馬男為何會突然沉入水中死亡，警方還需進一步調查釐清。

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