「佔中三子」訪台談香港　稱如何「守住底線」比較重要

1月29日，發起2014年香港「佔領中環」運動的「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等人出席了台灣政治大學舉辦的「雨傘運動與東亞民主展望論壇」，就當前的香港政治進行討論。

2014年香港「佔中」運動發起人戴耀廷（中）、陳健民（左）和朱耀明（右），出席台灣政治大學的活動。（沈朋達攝）

近年來，香港陸續傳出立法會議員被DQ（取消資格），以及本土派政黨遭到港府取締，好似說明香港的參政空間似乎逐漸縮小。

對此，戴耀廷認為，爭取民主的場域不一定要在街頭或立法會，他以近年自己從事的「風雲計劃」為例，試圖將各區議會的候選人連結起來，交流意見，進行培訓；並鼓勵更多人登記為選民，參與區議會選舉，借此改革區議會，由基層影響回去。

戴耀廷也強調，改變香港社會的關鍵，在於公民社會，他也看到許多年輕人以各種另類的方式，投入基層民主工作，這表示越是受到擠壓，越需要創意發展新的方法。

陳健民表示，大家應以更長遠的眼光評斷「雨傘運動」的成敗，並認為只要民主精神能持續下去，運動就未失敗（沈朋達攝）

陳健民則認為，對香港社會而言，現階段較難改變政治制度，最重要的反而是如何「守住底線」：不光是集會結社的自由，也包括教育現場中，老師能否討論六四運動等禁忌議題；新聞現場中，記者能否傳達真實的報導。他認為這是香港目前面對的考驗。

針對日前其他媒體跟拍香港學生組織，指控「港獨勾結台獨」的風波，陳健民認為，這表現出北京對港台的自由社會感到憂慮，但他認為自由的交流仍要持續進行，否則越是恐懼，越容易失去自由。

戴耀廷則認為，這種濫用自由，為專制政權打壓爭取公義的聲音，就是北京力量的展現。而戴耀廷認為，若公民社會力量足夠強大，就可不只透過主流媒體的方式，將信念帶到基層，與之平衡。

至於「雨傘運動」成敗的問題，陳健民則以台灣民主化歷程為例，希望大家能以更長遠的眼光來看，「只要民主精神能夠持續下去，民主運動就沒有失敗。」

戴耀廷則借用陳健民2018年在香港中文大學最後一堂課的標題——「燃燈人」，指出若「佔中三子」入獄，能點燃更多香港人繼續以公民抗命、非暴力的方式爭取公義，那這一切都是有意義的。

（多維新聞網）