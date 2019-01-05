【專訪】陳健民在中大的最後一天　寄語學生：別被這時代擊敗

「在最黑的環境，我們才見到星星。」中大社會學系副教授陳健民在最後一堂課寄語學生。回顧25年的教學生涯，他坦言「教學相長」，自己教育學生同時亦在學習當中，未來他期望學生能有抗逆力，「不要被這個時代擊敗」。 4年多前在金鐘發起雨傘運動，4年後在法庭的犯人欄，好好疏理雨傘運動的對錯得失。佔領行動發起人之一的陳健民接受《香港01》訪問時直言，現時是爭取民主的低潮期，面對內地在思想及文化領域上的挑戰，港人應「進攻有時、防守有時」。 佔領運動案件將於4月裁決，陳健民認為監獄階段只是過渡期，過後將會進入人生新階段，「我會點唔知道，但人生是打開嘅。」卸下教授身份的他，卻無阻對教育的堅持，未來他冀將課堂移出去，與其他民間團體合作，或與學者進行流動教室。

陳健民指每本書籍都是他的心頭好，「買每本書都有原因，拎起每本書都好難丟出去」，他稱自己已「執左一段時間，好似回顧緊知識的旅程」。(盧翊銘攝)

踏入2019年，陪伴陳健民多年的辦公室，將會變回空無一物的房間。辦公室內的書海、字畫、女兒小時候的生活照等，每件物品都滿載回憶，對陳健民來說，「萬般滋味在心頭」。

訪問當天，辦公室門外放置數個紙箱載滿不同類型的書籍，他本人則埋頭苦幹忙於整理，將部分書籍移至房外讓有心人拿走。陳健民指每本書籍都是他的心頭好，「買每本書都有原因，拎起每本書都好難丟出去」，他苦笑「已經執咗一段時間，好似回顧緊知識嘅旅程」。

課堂具生命力 學生喜歡課堂與生活有關連

香港中文大學，曾是陳健民獲啟蒙之處，亦是他培育學生的地方。學生喜愛稱陳健民為「民仔」；社會學導論、社會運動、民主與社會三科亦被喻為「民仔三寶」，到底如何能與學生維持亦師亦友的關係？陳健民直言，自己的課堂具生命力，因他上課時喜愛引用生活例子，「備課唔會備晒，會即場講近期有咩新聞、最近遇到咩人同事，總之係腦海一諗到就會講」，他相信學生喜歡的正是課堂內容與生活有所關連。

陳健民又娓娓道出與學生的相處之道，他笑言每逢畢業送別晚餐就會「拷問」學生，「同我坐就慘啦，我會問佢地畢業後有咩理想，每個都會答我邊有理想㗎，咩工揀我啫」，而他每次都會直接回答，「我好明白呀，但你都可以有理想架嘛，佢地push一push就會講」。陳健民認為「好嘅老師不只係台上講嘢，私下嘅接觸、關懷同樣重要」，但陳健民對此卻有遺憾，自感做得不足夠，有部分想與他談天的學生卻因他過於忙碌而未能照顧。

陳健民又提及，於最後一個學期，他亦堅持要開設新科目「領袖學」，原因是希望回應這個時代，「領袖的能力就是帶領自己」，他希望學生有一種抗逆力，不要被這個時代擊敗。(盧翊銘攝)

全情投入教學 堅持教新科 冀回應時代

訪問當日身處的辦公室，正是陳健民與學生喝茶、談天的地方，枱上的小茶几、茶壺全是他與學生的共同回憶。陳健民又提及，即使最後一個學期，他亦堅持要開設新科目「領袖學」，原因是希望回應這個時代，「領袖嘅能力就喺帶領自己」，他希望學生有一種抗逆力，不要被這個時代擊敗，「其實都幾辛苦，但呢個就係我，每一科都好鐘意教、每次教書都好投入，完咗落堂都好攰，因為係全情投入地去教書。」

談到最後一課，陳健民直言沒想過有如此大迴響，「在最黑的環境，我們才見到星星。」這句話當日突然在他腦內浮現，「好似講緊呢個時代，大家感到好沮喪、覺得好黑暗，但就喺係黑暗時候先會見到亮光」。他憶起自己於內地認識一班參與公民社會的人，他們即使面對惡劣環境下仍堅持，「佢地叫我做老師，因為我教佢地公民社會理論，但佢地唔知道其實佢地先係我嘅老師。」

陳健民認為人總會有個階段要完結，「我自己幾期望有另一個階段出現」，「每個階段有新事情發生唔一定喺壞事情」。(盧翊銘攝)

若坐監冀幫助在囚人士 不會只埋頭看書寫作

佔領運動案件將於4月9日作出裁決，「佔中九子」或需面臨以月甚至年計的監禁刑期，對此陳健民坦然面對，他直言監獄階段是過渡期，過後將會進入人生新階段，「我會點樣唔知道，但人生喺打開嘅。」他希望自己有更多時間投身藝術創作，但仍會參與社會，「諗起會有點興奮」。陳健民認為，人總會有個階段要完結，「我自己幾期望有另一個階段出現」，「每個階段有新事情發生唔一定喺壞事情」。

等候裁決的四個月，陳健民希望撰寫共十章的回憶錄，由2013年3月27日佔領運動記者會當日開始記錄至今。雖然已完成三章，但他寫到第四章卻「落唔到筆」，「覺得好唔開心、民主派內部有好多的爭拗」。陳健民指，該章節準備寫的是有關商討日的意義，理性、和平、真誠進行對話的精神，但他認為佔領運動後正缺乏這種精神，不但是藍絲、黃絲的互鬥，而是對舊民主運動的質疑，內部互相指摘更甚於與建制陣營的對立。經過一段時間沉澱，他感覺本土派和老一輩泛民都開始反思和互相理解，雙方可有多點溝通，故他自己最近能重新執筆，續寫第四章節。

陳健民又談及，若需入獄，原希望帶六本書籍到監獄閱讀，「一次帶六本，之後再換」，更一度想要求單獨囚禁，好讓他能夠看書寫作。但其後有反東北撥款示威者籲他「唔好咁諗」，因單獨囚禁的房間較暗，而且桌子在角落，不便於寫作。思考一段時間後，陳健民的想法卻有所改變，「做學者一世都睇書寫文，點解係監獄仍要相同嘅事，應該要活在當下，如果真係要坐監，我會想認識在囚人士，聽佢地嘅故仔，會唔會幫到佢地寫信」，而他早前購買的六本書籍，能否帶進去、會否看得完，陳健民已經不再緊張。

陳健民直言監獄階段是過渡期，過後將會進入人生新階段，「我會點唔知道，但人生是打開嘅」，他希望自己有更多時間參與藝術事件，但仍會參與社會，「諗起會有點興奮」。(盧翊銘攝)

行毅行者將信念實踐 目標完成42公里全馬

佔領運動發生後，陳健民初試毅行者，此舉是為他自己與佔領義工打氣，「開頭覺得喺好難嘅事，我隻腳咁痛點行咁多公里」，但他用一年時間鍛練，「發現唔好為自己設太多限制，自己真係會做到」。訪問期間，陳健民亦不時用手按膝蓋，他直指自己年輕時打波弄傷，至現在轉天氣時行路會感困難，有時候更需服藥。惟他相信堅持的重要性，「我記得係大陸推動社會公民工作時，就喺腳踏實地做不可能嘅事，我覺得行毅行者正喺將信念實踐」。

面對多人的勸退，陳健民卻不願「後退」，反希望不斷進步，他為自己立下目標，完成監禁後要跑一個42公里的「全馬」為自己打氣，「大學時期跑唔到步，覺得好辛苦，但年青做唔到宜家做到嘅事，覺得好有意義。」

卸下教授身份，卻無阻礙陳健民對教育的熱情，「無教授身份唔覺得係『大不了的事情』，我只係唔可以係大學到做，教學唔可以係大學到教，但我可以移出去社區」，「文章唔用教授身份刊登，都可以就咁登自己名，總可以有空間做想做嘅事」。未來陳健民冀將課堂移出去，與其他民間團體合作，或與學者進行流動教室。

來到最後一日的教學生涯，他坦言心情平靜，但內心焦急，「想快點改埋呢兩份卷，一改完就會輕鬆」。(盧翊銘攝)

新亞院歌寄語學生「艱險我奮進，困乏我多情」

回顧25年的教學生涯、40年的中大日子，「呢個地方其實唔只付出，我一直都係到學習」，他直言是一件很幸福的事，「教學相長」。憶起在中大的地方，陳健民最難忘的是大學本部和新亞書院，他認為中大要訓練的非優越背景家庭，而是適合簡樸、出身寒微的人。「烽火台」、「圖書館」曾是他抗爭的地方，當年反對四年制改三年制，「曾經覺得罷課好激進，宜家覺得合理」。陳健民直言，大學非職業訓練所，不應將學校變成工廠，他概嘆現時大學雖採用四年制，惟教條式的教育仍滲透進去。

新亞書院院歌「艱險我奮進，困乏我多情」，是陳健民給學生的寄語，他只希望學生「不要畀這個讓人沮喪的時代擊敗」。12月31日，陳健民在中大教學生涯的最後一日，他坦言心情平靜，但內心焦急，「想快啲改埋呢兩份卷，一改完就會輕鬆晒。」