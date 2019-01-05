【專訪】爭取民主現低潮　陳健民：進攻有時、防守有時

4年多前在金鐘發起雨傘運動，4年後在法庭的犯人欄，好好疏理雨傘運動的對錯得失。佔領行動發起人、中文大學社會學系前教授陳健民於去年除夕，在中大的最後一天，接受《香港01》專訪，直言現時是爭取民主的低潮期，面對內地在思想及文化領域上的挑戰，港人應「進攻有時、防守有時」。

多年研究中國公民社會的陳健民直言，只要中國一直不變，香港將難以落實民主化。

79日的雨傘運動，未有帶來真普選，反而接踵而來的是非建制派的內部分裂，由學聯引起的退聯潮，以至3年前的旺角騷亂，本土派冒起甚至與泛民分庭抗禮，但2016年立法會換屆選舉的DQ風波，又將非建制派的勢頭再一次打沉。

多年研究中國公民社會的陳健民直言，只要中國一直不變，香港將難以落實民主化。他回想於佔領期間，時任學民思潮召集人黃之鋒與他商討，如何令佔領行動更為有效，但他反問「佔領不是目標，真普選才是目標」。而本土派經過多年勇武抗爭，及後多番反思及多些理解傳統泛民想法，希望將來雙方有更多對話。

他坦言，香港爭取民主現時面臨低潮期，中央於雨傘運動後對香港的最新看法是，通識科導致青年人有很強的批判思考，遂在思想及文化領域上作工夫，預料香港將會面臨很大挑戰，籲港人應「進攻有時、防守有時」。

陳建民坦言，香港爭取民主現時面臨低潮期，中央於雨傘運動後對香港的最新看法是，通識科導致青年人有很強的批判思考，遂在思想及文化領域上作工夫，預料香港將會面臨很大挑戰。（盧翊銘攝）

被問到對於佔中3子於佔領期間的付出，「雙學（學聯及學民思潮）」卻不領情，陳健民淡然道：「有青年人現正服刑，對他們沒有責怪，明白他們對民主運動有不滿，但要學懂包容及尊重，自己看法並非絕對真理」。他又勸勉青年人不應固步自封，要審時度勢。