郭台銘：鴻海去年營收1.56萬億港元　將投資人才和科技應對不景氣

台灣鴻海集團今天（2月2日）舉辦愛心歡樂嘉年華活動，現場共有3.5萬名員工到場參與，董事長郭台銘宣布集團去年營收突破6萬億新台幣（折合1.56萬億港元），他還指自己認同「2018年是過去10年最差的一年」這種說法，但面對未來，集團將投資人才和科技來應對不景氣。

郭台銘說，嘉年華現場的45字對聯，是他花了一個多小時想出的，強調集團面對未來要有信心。（聯合新聞網）

郭台銘分享，最近他看到網絡笑話指，「2018年肯定是過去10年最差的一年，2019年是未來10年最好的一年」，他同意前半句，因為「2018年以成長率來說的確是最差」，但對於2019年的預估，他認為目前大家都還在觀望，以找到解決方案和對策。

他表示，集團面對不景氣，對策就是投資人才和科技，包括舉行年輕人高科技人才選拔，把員工送到美國和日本受訓，同時投資科技，對未來長期投資，培養投資信心。

郭台銘今年寫下春聯「八方好漢更懷鴻滔偉略掌握科技豪情戰未來、六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」，橫批「人工智慧連雲網」，用45個字展現他對於集團2019年的規劃與展望。

他說，這是他昨天晚上花了一個多小時想出的對聯，強調集團要開疆闢土、勇敢挑戰未來，對自己要有信心，對集團公司要有信心，對他這個老掌門人要有信心，對社會、對國家、對全球要有信心。

（聯合新聞網）