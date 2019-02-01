吳敦義：未來台灣應「和陸、友日、親美」　保和平發展

據台媒《聯合新聞》1日報道，國民黨主席吳敦義上周四接受美國之音（Voice of America）專訪時表示，未來美國、中國大陸、台灣關係應「和陸、友日、親美」，強調應與世界各國結交，與包括韓國，歐洲各國等建立友好關係。 吳敦義還批評蔡英文政府將美國、中國大陸、台灣關係二分為親美或親中問題「是不對的」。

國民黨主席吳敦義1月24日接受美國之音（VOA）專訪，闡述「和陸、友日、親美」, 並且與世界各國友好的國際關係原則。（國民黨網站）

報道稱，吳敦義在接受採訪時說，美國是台灣相當好的朋友，外交上「親美」策略肇因於美國是台灣主要防禦性武器穩定來源，且又是講話有力的大國；但是「親中」是出於兩岸同為炎黃子孫，血濃於水的親情，「親一點本來就是對的」，兩岸彼此有往來，可確保和平發展。

吳敦義又重申，兩岸和平發展最重要的基礎是九二共識，國民黨對兩岸互動的原則就是「九二共識、一中各表」，兩岸各自治理，主權無法分割。他說，因為沒有共識，現階段不可能進行政治協商，片面主張一國兩制、統、獨，均會掀起兩岸波浪。

吳敦義認為，主張統或獨都只是對於未來的選擇，是一個是如何過好日子的現實問題，無關道德，但此時「統」的時機未成熟，「獨」則是會造成嚴重的問題。

（聯合新聞網）