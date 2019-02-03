蔡英文發表農曆新年談話：望華人世界都能像台灣自由民主

台灣總統蔡英文今日在Facebook發布2019農曆新年談話影片，祝賀大眾新年快樂；她同時表示，期望所有華人世界都能像台灣一樣，擁有自由民主的幸福。

片段中，蔡英文以普通話、台語、客家話、廣東話、潮州話和英語6種語言，表示「新年快樂」。 （影片截圖）

蔡英文在Facebook發表一段長約兩分鐘的新年談話。片段中，她身穿紅色上衣搭配灰色外套，首先感謝春節期間堅守崗位的軍隊、警消以及海陸空運輸的駕駛、機場工作人員們，「因為有你們，大家才可以享受一個方便、安全的年假，各位辛苦了。」

蔡英文續指，農曆新年是全球華人共同的節慶，在此許下「新春三願」，祝福海內外華人朋友都可以「過過民主生活、好好享受自由、年年發財賺大錢，簡單來說，就是過好年。」她同時歡迎外國朋友過年期間來台灣旅行，共度農曆新年假期。影片中，蔡英文又以普通話、台語、客家話、廣東話、潮州話和英語6種語言，表示「新年快樂」。

蔡英文說，台灣既保有傳統文化，也擁有自由跟民主，這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我們希望所有華人世界，都有這一份幸福。」在片段結尾，蔡英文再祝福民眾明年都勇猛精進，諸事圓滿，新年快樂。