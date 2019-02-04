【遊台注意】機師工會宣告協商破裂　華航機師或於新春期間罷工

桃園市機師職業工會（下簡稱「機師工會」）1日召開臨時會員代表大會，全員決議通過重啟中華航空（華航）分會罷工，不排除新春期間行動。機師工會今日（4日）進一步發聲明表示，華航仍不斷恐嚇、施壓，又發信詆毀機師，強調雙方已無協商空間。 華航則表示，去年9月雙方已同意協商期間為一年，公司亦未曾放棄協商，盼工會以春節疏運為重。

桃園市機師職業工會宣布與華航協破裂。（視覺中國）

機師工會今日發布新聞稿指出，自工會宣告重啟罷工至今，台灣交通部、勞動部與桃園市政府均曾與工會接觸，但華航仍不斷對飛行員作出恐嚇、施壓，散布錯誤訊息攻擊工會，董事長何煖軒直到交通部長林佳龍要求處理後才決定返台，工會這才首次接獲華航聯繫，希望找工會「聊一聊」。

工會指出，正當工會幹部討論是否與華航再次展開會談時，會員陸續收到華航發給全體機師的「針對工會聲明」信件，試圖以錯誤的法律概念誤導、恐嚇會員，詆毀工會依法進行的一切罷工程序。

工會強調，華航一方面邀約「見面溝通」，同一時間卻在背後攻擊工會，既沒誠信也沒誠意，認為約工會「聊一聊」只是「做做樣子」，在工會華航分會正式發動行動前，已不存在與何煖軒或華航管理層有任何單獨會談的空間與可能性。

華航：望工會能以旅客春節疏運為重

對此，華航發聲明回應指，機師工會揚言新春期間罷工，並履次將責任歸咎於華航毀約、未與工會接觸。但早在去年9月，華航與機師工會在桃園市政府見證下已達成初步共識，雙方簽字同意相關議題協商期間為1年，公司亦未曾放棄協商。

華航續指，何煖軒也期盼明日和工會代表見面後懇談，以誠意化解歧見、尋求共識。工會雖屢次將公司合理管理作為與紀律要求視為「挑釁」，並不斷重申將在新春期間罷工，公司仍希望工會能以旅客春節疏運為重，放棄爭議行為。